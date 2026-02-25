Punta Arenas,
25 de febrero de 2026

BASE JULIO ESCUDERO FORTALECE SU OPERACIÓN INVERNAL CON MEJORAS ESTRUCTURALES EN ANTÁRTICA

​Durante la LXII Expedición Científica Antártica, INACH ejecuta obras clave en agua potable, techumbres y energías renovables.

base julio escudero

En el marco de la LXII Expedición Científica Antártica (ECA 62), el Instituto Antártico Chileno (INACH) ejecuta trabajos de infraestructura en la base científica “Profesor Julio Escudero”, con el objetivo de asegurar su funcionamiento como estación permanente durante los próximos años. Las mejoras se desarrollan mientras avanza la formulación del proyecto de una nueva base.

Entre las principales intervenciones destaca la modernización del sistema de agua potable. En 2025 se renovó la línea de agua e instaló una planta de ósmosis inversa, y este verano se ejecuta la automatización del sistema con sensores que permiten monitorear parámetros como cloro y pH. Según explicó Ricardo Faúndez, jefe de la Unidad de Proyectos del INACH, estas mejoras buscan garantizar la calidad del suministro y reducir la dependencia de bidones.

Paralelamente, se desarrolla la reposición de techumbres en todos los módulos como parte de un plan de mantención transitoria. Además, se realizan estudios de avifauna y ruido para un piloto de energías renovables basado en hidrógeno verde, que proyecta cubrir cerca del 64% del consumo energético mediante ocho aerogeneradores de pequeña escala.

Desde 2025, Escudero opera como base permanente con presencia anual de personal e investigadores. Las obras se financian a través del Programa Presupuestario “Infraestructura en Plataformas Científicas”, creado en 2019. En paralelo, el equipo responde observaciones ambientales del proyecto de la nueva base, cuya construcción está proyectada en cinco temporadas, consolidando a Punta Arenas y Magallanes como puerta de entrada científica al Continente Blanco.


inach

CIENTÍFICOS DEL PRIMER CIMAR ANTÁRTICO VISITAN INACH EN PUNTA ARENAS ANTES DE ZARPAR A BORDO DEL ROMPEHIELOS VIEL

CARNAVAL "RUTA DE LOS MARES": MÚSICA, CIRCO Y COLOR EN LOS BARRIOS EL PINGÜINO Y LOTEO DEL MAR

​La iniciativa gratuita, parte del ciclo “Vientos de Verano”, invita a las familias a un recorrido artístico de cinco estaciones que culminará con un gran espectáculo de cierre.

​La iniciativa gratuita, parte del ciclo “Vientos de Verano”, invita a las familias a un recorrido artístico de cinco estaciones que culminará con un gran espectáculo de cierre.

seremi educación valentin q

SEREMI DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES LLAMA A INFORMARSE SOBRE NORMATIVA DE ÚTILES, TEXTOS Y UNIFORMES ESCOLARES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Municipalidad de Punta Arenas

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS DECLARA ABANDONO DE MÁS DE MIL BIENES PROVENIENTES DEL AEROPUERTO

CUANDO UNA CIRUGÍA ESTÉTICA SE TRANSFORMA EN UN RIESGO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS