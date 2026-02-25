BASE JULIO ESCUDERO FORTALECE SU OPERACIÓN INVERNAL CON MEJORAS ESTRUCTURALES EN ANTÁRTICA

En el marco de la LXII Expedición Científica Antártica (ECA 62), el Instituto Antártico Chileno (INACH) ejecuta trabajos de infraestructura en la base científica “Profesor Julio Escudero”, con el objetivo de asegurar su funcionamiento como estación permanente durante los próximos años. Las mejoras se desarrollan mientras avanza la formulación del proyecto de una nueva base.

Entre las principales intervenciones destaca la modernización del sistema de agua potable. En 2025 se renovó la línea de agua e instaló una planta de ósmosis inversa, y este verano se ejecuta la automatización del sistema con sensores que permiten monitorear parámetros como cloro y pH. Según explicó Ricardo Faúndez, jefe de la Unidad de Proyectos del INACH, estas mejoras buscan garantizar la calidad del suministro y reducir la dependencia de bidones.

Paralelamente, se desarrolla la reposición de techumbres en todos los módulos como parte de un plan de mantención transitoria. Además, se realizan estudios de avifauna y ruido para un piloto de energías renovables basado en hidrógeno verde, que proyecta cubrir cerca del 64% del consumo energético mediante ocho aerogeneradores de pequeña escala.

Desde 2025, Escudero opera como base permanente con presencia anual de personal e investigadores. Las obras se financian a través del Programa Presupuestario “Infraestructura en Plataformas Científicas”, creado en 2019. En paralelo, el equipo responde observaciones ambientales del proyecto de la nueva base, cuya construcción está proyectada en cinco temporadas, consolidando a Punta Arenas y Magallanes como puerta de entrada científica al Continente Blanco.

​

