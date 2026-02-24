PILOTO MAGALLÁNICO SAMUEL MILLAO BUSCA APOYO PARA REPRESENTAR A LA REGIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL ARGENTINO

En el programa Buenos Días Región, el piloto magallánico Samuel Millao Díaz dio a conocer el importante desafío que enfrenta este 2026: competir en el campeonato nacional argentino Copa Abarth, cuya primera fecha se disputará el 14 y 15 de marzo en Córdoba. Para lograrlo, inició una campaña para reunir los fondos necesarios y así representar a Chile y a la Región de Magallanes en esta exigente categoría.

Durante los últimos dos años, Samuel participó en Río Gallegos en la monomarca Accent, donde logró consagrarse campeón en ambas temporadas. Ese rendimiento, sumado al apoyo de su familia, lo motivó a dar el salto al automovilismo nacional argentino. Recientemente titulado como ingeniero mecánico, el joven piloto combina su pasión por las carreras con la búsqueda de trabajo y auspiciadores que le permitan cumplir este sueño deportivo.

El principal obstáculo es el financiamiento. La categoría funciona bajo un sistema en que los autos pertenecen a la organización, por lo que cada piloto debe pagar un arriendo que incluye vehículo, neumáticos, equipo técnico, mecánico e ingeniero. El costo asciende a cerca de 4 millones y medio de pesos chilenos, sin considerar viáticos ni gastos adicionales como sensores y radios. Además, el viaje hasta Córdoba implica más de un día y medio por tierra, trayecto que realizaría junto a su abuelo y un acompañante.

La Copa Abarth es considerada una categoría escuela dentro del automovilismo argentino, telonera del Turismo Nacional, donde compiten los mejores pilotos del país. El campeón obtiene apoyo presupuestario para continuar en una categoría superior, lo que convierte esta instancia en una verdadera plataforma de proyección profesional. Samuel reconoce que será un desafío adaptarse, ya que actualmente compite con un auto de 100 caballos de fuerza y en Argentina manejaría uno de aproximadamente 170 HP, capaz de alcanzar los 220 kilómetros por hora.

Para reunir recursos, el piloto ha realizado diversas iniciativas. Durante el fin de semana organizó un sorteo en Cabo Negro, donde el ganador pudo correr un pique en su auto de competición regional. También impulsó una campaña digital invitando a 2.500 personas a aportar 2.000 pesos cada una. Aunque el video alcanzó más de 70 mil visualizaciones, el apoyo económico no fue el esperado, por lo que continúa invitando a empresas y particulares a sumarse.

“Es un sueño estar compitiendo con los mejores de Argentina”, señaló. Más allá del resultado, su meta es dejar en alto el nombre de Magallanes y demostrar que desde el extremo sur también se puede proyectar una carrera profesional en el automovilismo. Con expectativas altas y mucho en juego, Samuel apuesta a esta oportunidad como el inicio de un camino mayor en el deporte motor.