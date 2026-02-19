Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de febrero de 2026

INVITAN A JORNADA DE FE Y ESPERANZA EN PARROQUIA SAN MIGUEL

Buenos Días Región

Juan Carlos Kusanovic, Misioneros del apostolado de la Divina Misericordia

En el programa Buenos Días Región, Juan Carlos Kusanovic invitó a la comunidad al Encuentro de Canto y Oración San Miguel, que se realizará el próximo 22 de febrero en la Parroquia San Miguel de Punta Arenas. La actividad está dirigida especialmente a personas que atraviesan momentos difíciles, ya sea por problemas de salud, económicos o situaciones emocionales complejas, entregando un mensaje de esperanza y consuelo.

Durante la jornada se dará a conocer el mensaje de la Divina Misericordia, inspirado en la revelación que, según la tradición católica, recibió Santa Faustina Kowalska en 1931 en Polonia. La actividad busca profundizar en el significado de esta imagen y su mensaje, invitando a los asistentes a comprender su sentido espiritual más allá de lo simbólico.

Kusanovic explicó que se entregarán imágenes bendecidas de la Divina Misericordia a quienes participen, con el propósito de que puedan llevarlas a sus hogares como signo de fe y protección. Señaló además que esta misión, que se desarrollaba antes de la pandemia, está siendo retomada tras varios años de pausa.

El encuentro contemplará cantos y oraciones en un ambiente de recogimiento, con especial intención por quienes han sufrido pérdidas o no pudieron despedirse de sus seres queridos. La invitación es abierta a toda la comunidad, para vivir una instancia de fe, esperanza y renovación espiritual.


Regina Andrade

NADADORA CHILOTA PRESENTA PROYECTO DEPORTIVO EN CONMEMORACIÓN A LOS 200 AÑOS DE LA INTEGRACIÓN DE CHILOÉ A CHILE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INVITA A ARTISTAS, ARTESANOS Y GESTORES CULTURALES A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA ENCONTRAR PROFESORES DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES

Leer Más

​La convocatoria estará abierta entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, a través de www.puntaarenas.cl, y está dirigida a personas que deseen impartir talleres en el Centro Cultural Municipal.

​La convocatoria estará abierta entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, a través de www.puntaarenas.cl, y está dirigida a personas que deseen impartir talleres en el Centro Cultural Municipal.

CT 7
nuestrospodcast
natales entrada

PUBLICACIÓN DEL INDH DA CUENTA DE ESCASEZ DE ESPECIALISTAS DE SALUD Y UNA LIMITADA OFERTA PARA LOS CUIDADOS DE PERSONAS MAYORES EN AYSÉN Y MAGALLANES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
natales entrada

PUBLICACIÓN DEL INDH DA CUENTA DE ESCASEZ DE ESPECIALISTAS DE SALUD Y UNA LIMITADA OFERTA PARA LOS CUIDADOS DE PERSONAS MAYORES EN AYSÉN Y MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
img21

EQUIPOS CIENTÍFICOS MANTIENEN ALERTA ACTIVA PARA DETECTAR LA EVOLUCIÓN DE LA GRIPE AVIAR EN ESPECIES ANTÁRTICAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
conaf tierra del fuego

CONAF Y DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO RINDIERON HOMENAJE A BRIGADISTAS FORESTALES EN SU DÍA NACIONAL