INVITAN A JORNADA DE FE Y ESPERANZA EN PARROQUIA SAN MIGUEL

En el programa Buenos Días Región, Juan Carlos Kusanovic invitó a la comunidad al Encuentro de Canto y Oración San Miguel, que se realizará el próximo 22 de febrero en la Parroquia San Miguel de Punta Arenas. La actividad está dirigida especialmente a personas que atraviesan momentos difíciles, ya sea por problemas de salud, económicos o situaciones emocionales complejas, entregando un mensaje de esperanza y consuelo.



Durante la jornada se dará a conocer el mensaje de la Divina Misericordia, inspirado en la revelación que, según la tradición católica, recibió Santa Faustina Kowalska en 1931 en Polonia. La actividad busca profundizar en el significado de esta imagen y su mensaje, invitando a los asistentes a comprender su sentido espiritual más allá de lo simbólico.



Kusanovic explicó que se entregarán imágenes bendecidas de la Divina Misericordia a quienes participen, con el propósito de que puedan llevarlas a sus hogares como signo de fe y protección. Señaló además que esta misión, que se desarrollaba antes de la pandemia, está siendo retomada tras varios años de pausa.



El encuentro contemplará cantos y oraciones en un ambiente de recogimiento, con especial intención por quienes han sufrido pérdidas o no pudieron despedirse de sus seres queridos. La invitación es abierta a toda la comunidad, para vivir una instancia de fe, esperanza y renovación espiritual.





