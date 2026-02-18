Punta Arenas,
18 de febrero de 2026

RESCATAN EN PUERTO WILLIAMS A BALLENA SEI JUVENIL TRAS ATAQUE DE ORCAS

El ejemplar quedó varado por varias horas en el sector del Canal Beagle y logró retomar su rumbo con apoyo de la comunidad y Sernapesca.

Ballena Sei

Durante la jornada del martes 17 de febrero en Puerto Williams, luego de que tres orcas atacaran y vararan a una ballena Sei juvenil, la cual se mantuvo por varias horas debido a la geografía del sector y la baja marea, debido a las condiciones difíciles para poder salir el animal por sí solo y retornar a las aguas del Canal Beagle.

Después del análisis del personal de Senapesca y tras la corroboración de que la ballena se encontraba en buen estado, con energía y disposición de volver a nadar. Con la ayuda de personas de distintas empresas y la comunidad de Puerto Williams, se logró apoyar el rescate de este ejemplar de ballena juvenil.

Mediante el apoyo de la comunidad, esta ballena logró retomar su rumbo hacia las aguas del Canal Beagle con mucha energía y alejándose, dejando ver su dorso y sus respiraciones fuertes a la distancia. En este rescate apoyaron personal de The Cormorant, At 55 South, Salfa, MySupport, Transpetrol, Sernapesca, Explora Navarino y gente de la comunidad de Puerto Williams.

https://www.instagram.com/reels/DU4FU9bD8ED/



ps magallanes

DECLARACIÓN PÚBLICA | MAGALLANES NO SE CAE A PEDAZOS: DATOS, INVERSIÓN Y CRECIMIENTO DESMIENTEN LA NARRATIVA DE EMERGENCIA TOTAL

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PRESENTA QUERELLA POR MANIOBRAS TEMERARIAS EN PLENO CENTRO

​La acción judicial busca sancionar prácticas reiteradas que ponen en riesgo a peatones y automovilistas.

​La acción judicial busca sancionar prácticas reiteradas que ponen en riesgo a peatones y automovilistas.

TRES MAGALLÁNICOS PROTAGONIZAN EXIGENTE CRUCE DEL ESTRECHO DE MAGALLANES EN MODALIDAD POSTA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

RESCATAN EN PUERTO WILLIAMS A BALLENA SEI JUVENIL TRAS ATAQUE DE ORCAS

Jorge Risco Navarro, Concejal de Punta Arenas

CONCEJAL JORGE RISCO PIDE ACLARACIÓN POR USO DEL NOMBRE DEL FESTIVAL DE LA PATAGONIA

815A3308

INDESPA LANZA FONDO PARA SELECCIONAR A REPRESENTANTES DE PESCA Y ACUICULTURA QUE LLEVARÁN LOS SABORES DEL MAR AL FESTIVAL GASTRONÓMICO ÑAM 2026

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA