RESCATAN EN PUERTO WILLIAMS A BALLENA SEI JUVENIL TRAS ATAQUE DE ORCAS

Durante la jornada del martes 17 de febrero en Puerto Williams, luego de que tres orcas atacaran y vararan a una ballena Sei juvenil, la cual se mantuvo por varias horas debido a la geografía del sector y la baja marea, debido a las condiciones difíciles para poder salir el animal por sí solo y retornar a las aguas del Canal Beagle.

Después del análisis del personal de Senapesca y tras la corroboración de que la ballena se encontraba en buen estado, con energía y disposición de volver a nadar. Con la ayuda de personas de distintas empresas y la comunidad de Puerto Williams, se logró apoyar el rescate de este ejemplar de ballena juvenil.

Mediante el apoyo de la comunidad, esta ballena logró retomar su rumbo hacia las aguas del Canal Beagle con mucha energía y alejándose, dejando ver su dorso y sus respiraciones fuertes a la distancia. En este rescate apoyaron personal de The Cormorant, At 55 South, Salfa, MySupport, Transpetrol, Sernapesca, Explora Navarino y gente de la comunidad de Puerto Williams.

