17 de febrero de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | ZONA FRANCA DE MAGALLANES: FISCALIZACIÓN PENDIENTE Y DECISIONES ESTRUCTURALES

Por: Carlos Sánchez Presidente Partido Nacional Libertario Magallanes.

Carlos Sánchez Presidente Partido Nacional Libertario Magallanes

A propósito de las recientes declaraciones del senador Alejandro Kusanovic sobre la Zona Franca de Magallanes, es necesario recordar un antecedente que el debate público parece omitir. El 25 de enero de 2023, en la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, se expusieron antecedentes técnicos sobre el funcionamiento del sistema franco y sus efectos en la región. Ese día, el senador Kusanovic presidía dicha comisión. Hoy, además, ya no integra esa instancia.

Por ello surge una pregunta inevitable: ¿qué acciones concretas se impulsaron desde entonces para investigar, fiscalizar o proponer mejoras verificables al modelo vigente?

La preocupación actual no es menor. Existe el riesgo de que decisiones de alto impacto —como eventuales modificaciones o extensiones del contrato de administración— puedan adoptarse sin fiscalización activa ni transparencia pública suficiente. La comisión regional creada para supervisar dicho contrato prácticamente no ha sesionado, no existen reportes sistemáticos de acceso público y la revisión de instrumentos como el Reglamento Interno de Operaciones no ha sido objeto de un seguimiento técnico visible.

Este escenario instala una inquietud legítima: que decisiones estructurales se tomen sin control efectivo y que, cuando sus efectos se materialicen, ya no exista margen de corrección. El propio senador Kusanovic ha advertido en sus reflexiones recientes cómo decisiones adoptadas sin revisión oportuna pueden volverse irreversibles.

Por ello, más allá de declaraciones, corresponde avanzar hacia acciones concretas. Resulta pertinente que el nuevo gobierno y la Contraloría General de la República, en el ámbito de sus competencias, revisen y transparenten lo ocurrido en el modelo de administración de la Zona Franca desde 2007 a la fecha. No con ánimo de confrontación, sino para determinar con claridad si el sistema actual cumple su propósito de desarrollo regional o si requiere ajustes estructurales que protejan al usuario final y aseguren transparencia.

La región necesita certezas, no solo diagnósticos.

Atentamente,

Carlos Sánchez

Presidente

Partido Nacional Libertario Magallanes





EXPORTACIONES DE MAGALLANES CRECEN 24,6% EN DICIEMBRE Y CIERRAN 2025 CON ALZA ACUMULADA DE 30,2%

MENOR DE 17 AÑOS ES DETENIDO POR ROBO DESDE VEHÍCULO EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Carlos Sánchez Presidente Partido Nacional Libertario Magallanes

COLUMNA DE OPINIÓN | ZONA FRANCA DE MAGALLANES: FISCALIZACIÓN PENDIENTE Y DECISIONES ESTRUCTURALES

VERÓNICA AGUILAR SE REINVENTA Y CUENTA SOBRE SU NUEVA ETAPA EN COMUNICACIONES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

amor

LOVE BOMBING, GHOSTING Y CRUSH: LAS PALABRAS EN INGLÉS QUE ESTÁN REDEFINIENDO EL AMOR EN CHILE