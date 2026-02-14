Punta Arenas,
14 de febrero de 2026

MAGALLÁNICO SELECCIONADO NACIONAL EN TAEKWONDO OBTIENE CUPO PARA SURAMERICANO

El día de hoy sábado 14 de febrero, se desarrolló el tope clasificatorio para los juegos suramericanos de taekwondo, que se desarrollará en Panamá el mes de abril, en esta ocasión dos magallánicos, David Mondaca y Felipe Velásquez, ambos seleccionados nacionales y alumnos de la academia Rott Punta Arenas , se presentaron dentro de los 4 mejores de Chile, donde David cae contra su oponente de la región metropolitana, en un estrecho marcador, peleado hasta el último segundo. 

Por otro lado, Felipe Velásquez Nahuelquen, logra ganar su categoría, obteniendo así su cupo directo para los suramericanos, mencionar que este es un hito histórico para la región, lograr una plaza para un evento de esta envergadura, en el área del taekwondo.


MAGALLÁNICO BUSCARÁ EN ANGOL HACERSE CON UN CUPO AL MUNDIAL MÁSTER DE DOWNHILL 2026-27

MÁS DE MIL NIÑOS DESAFIARON EL ESTRECHO DE MAGALLANES EN EL CHAPUZÓN KIDS 2026

MAGALLÁNICO SELECCIONADO NACIONAL EN TAEKWONDO OBTIENE CUPO PARA SURAMERICANO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MAGALLÁNICO SELECCIONADO NACIONAL EN TAEKWONDO OBTIENE CUPO PARA SURAMERICANO

LOVE BOMBING, GHOSTING Y CRUSH: LAS PALABRAS EN INGLÉS QUE ESTÁN REDEFINIENDO EL AMOR EN CHILE

CANCILLERÍA CONFIRMA QUE CHILE ENVIARÁ AYUDA HUMANITARIA A CUBA

