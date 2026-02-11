PRIMER VUELO DIRECTO ENTRE SÍDNEY Y PUNTA ARENAS: EL HITO TRANSANTÁRTICO DE LAN EN 1974

​ ​Un 10 de febrero de 1974, LAN realizó su primer vuelo directo entre Sídney y Punta Arenas, atravesando la ruta transantártica a bordo de un Boeing 707. La operación conectó Australia con la capital de la Región de Magallanes y Antártica Chilena mediante una de las rutas más desafiantes del mundo: el cruce vía Polo Sur.



La tripulación estuvo encabezada por el comandante Jorge Jarpa, quien además se desempeñaba como vicepresidente de LAN. En el vuelo también participó Jorge Pérez. A bordo viajaba el presidente de LAN de la época, Germán Stuardo, junto al fotógrafo Juan Enrique Lira, quienes fueron testigos directos de este hito aeronáutico.

Este vuelo marcó un precedente en la historia de la aviación del hemisferio sur, reflejando capacidad operacional, innovación y visión estratégica para conectar continentes a través de rutas extremas. Más de cinco décadas después, el hito sigue siendo parte del patrimonio aeronáutico vinculado a Punta Arenas y su histórica proyección hacia la Antártica.



Información gentileza de Sindicato Pilotos Latam.

