10 de febrero de 2026

CONTINUA LA SEMANA INTERNACIONAL DE JAZZ EN LA PATAGONIA – FEBRERO 2026

Los conciertos en Punta Arenas y Puerto Natales contarán con figuras de Brasil, Santiago y la escena local

Daniel D'Alcantara

Con Brasil como país invitado, la Fundación Jorge Sharp Corona anuncia una nueva versión de la Semana Internacional de Jazz en la Patagonia, que este año tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de febrero en Punta Arenas, y el 12 de febrero en Puerto Natales. Todos los conciertos serán con entrada liberada, y se realizarán en los salones del Hotel Casino Dreams de Punta Arenas y el Club Deportivo Esmeralda de Puerto Natales.

Esta decimosexta edición reunirá a 28 artistas internacionales, nacionales y regionales, y destaca por una programación diversa que incluye jazz clásico, bossa nova, improvisación moderna y propuestas locales.

Entre los invitados principales se encuentra el cuarteto del pianista siciliano Giovanni Cultrera, considerado una de las mayores figuras del jazz chileno. Con más de 90 años de edad, Cultrera mantiene una vigencia inigualable: más de 1.300 conciertos desde 2004 y una destacada trayectoria como cultor del swing clásico. Ha compartido escenario con figuras como Lucho Córdova, Daniel Lencina y su histórico compañero, el saxofonista Alfredo Espinoza. En esta ocasión, estará acompañado por Nelson Arriagada en contrabajo, Cristian Gallardo en saxofón y Nelson Oliva en batería.

Desde São Paulo, Brasil, participará el trompetista Daniel D'Alcantara, reconocido por su trabajo junto a artistas como João Donato, Roberto Menescal, Ivan Lins y Milton Nascimento. Ha sido trompetista solista de la Orquesta Sinfónica de Jazz del Estado de São Paulo y actualmente es docente en instituciones de renombre como la Escuela Tom Jobim (EMESP) y Souza Lima/Berklee.

También se suma la cantautora chilena Gigliola Rossi, nacida en Concepción, cuya música fusiona el jazz, la bossa nova y la espiritualidad. Su voz cálida y técnica vocal, marcada por su formación en canto lírico y experiencia en ópera, le han permitido desarrollar un lenguaje íntimo y emocional. Ha grabado cuatro discos centrados en el jazz y la música brasileña.

D'Alcantara y Rossi se presentarán junto al trío chileno conformado por Marco Reyes (contrabajo), Moncho Romero (piano) y Alejandro Espinosa (batería), tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales.

La programación también incluye a Deep Orange, agrupación santiaguina que destaca por su sonido moderno, sólido e identitario, con un alto nivel interpretativo y fuerte impronta rítmica. El quinteto —conformado por piano, trompeta, saxofón/clarinete, bajo y batería— ofrecerá un recorrido musical por la historia del jazz.

Como ya es tradición, la Fundación Jorge Sharp Corona mantiene un espacio para las agrupaciones de la región. Este año se presentarán Blues-ceros, encabezado por el guitarrista Juan Carlos Águila, y el grupo Funktastic, en formato cuarteto liderado por Luigi Esparza, quien además presentará un quinteto de estudiantes avanzados de su academia.

La Semana Internacional de Jazz en la Patagonia 2026 promete ser una verdadera celebración del género, con acceso gratuito, diversidad de estilos y la presencia de destacados artistas que refuerzan el vínculo entre Magallanes y las grandes escenas del jazz latinoamericano.


ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE IMPULSA DIFUSIÓN INTERNACIONAL PARA 2026

SERNAC MAGALLANES DENUNCIA A SUPUESTA EMPRESA DE CUCHILLOS ESPARTACUS CHILE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR EVENTUAL ESTAFA

Leer Más

​Las personas consumidoras reclaman un incumplimiento sistemático por parte de la empresa en la entrega de productos adquiridos vía online y falta de canales de contacto para buscar una solución efectiva.

​Las personas consumidoras reclaman un incumplimiento sistemático por parte de la empresa en la entrega de productos adquiridos vía online y falta de canales de contacto para buscar una solución efectiva.

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

¿SABE QUÉ PAPELES NECESITA PARA EL CRÉDITO HIPOTECARIO?

TASA DE INTERÉS PROMEDIO PARA CRÉDITOS HIPOTECARIOS CAE A SU NIVEL MÁS BAJO DESDE 2021

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PHOTO-2026-02-06-16-41-40

CAMPAÑA ESTIVAL PARA POSTULAR A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE