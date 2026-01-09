ANÁLISIS DE MANUEL JOSÉ CORREA EN "BUENOS DÍAS REGIÓN": PETRÓLEO, EE.UU. Y EL FUTURO ECONÓMICO DE VENEZUELA

​Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva conversó sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y sus efectos políticos y económicos.



Durante su análisis, Correa contextualizó la relación histórica entre Estados Unidos y la industria petrolera venezolana, señalando que “hace más de 100 años los americanos realizan inversiones para la explotación del petróleo en la faja del Orinoco. Venezuela, como cualquier otro país latinoamericano era del 3er mundo, EE.UU. invierte y se industrializa y con ello un progreso del país hasta que logra ser el de mejor ingreso per cápita de la región”.



El economista explicó que este proceso permitió, durante décadas, un importante crecimiento económico basado casi exclusivamente en el crudo. Sin embargo, advirtió que en los últimos años esa dependencia se transformó en una debilidad estructural clásica de país mono productor donde la corrupción escaló y penetró el populismo chavista. Con Chavez en adelante “durante los últimos 25 años no se diversifico la economía, no se realizaron inversiones, el capital humano más productivo tuvo que escapar, y la producción petrolera cayó, de millones de barrilles al día a solo unos cientos de miles empobreciendo a la población”.



Correa Silva indicó que "EEUU planea que la producción venezolana se venda a precio de mercado, muy distinto a la situación de los últimos años en que el régimen chavista entregaba el petróleo a Rusia o Irán a precio de descuento o sosteniendo la pobre economía cubana. Esta nueva situación es promisoria para los venezolanos".



Finalmente, el economista subrayó la importancia de comprender el contexto histórico y económico de Venezuela para dimensionar correctamente los impactos que decisiones geopolíticas de esta magnitud podrían provocar en la industria petrolera y en los países sudamericanos que se han visto afectados por la diáspora de más de 8 millones de venezolanos.



