Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de enero de 2026

ANÁLISIS DE MANUEL JOSÉ CORREA EN "BUENOS DÍAS REGIÓN": PETRÓLEO, EE.UU. Y EL FUTURO ECONÓMICO DE VENEZUELA

Buenos días región.

mjcs

​Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva conversó sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y sus efectos políticos y económicos.

Durante su análisis, Correa contextualizó la relación histórica entre Estados Unidos y la industria petrolera venezolana, señalando que “hace más de 100 años los americanos realizan inversiones para la explotación del petróleo en la faja del Orinoco. Venezuela, como cualquier otro país latinoamericano era del 3er mundo, EE.UU. invierte y se industrializa y con ello un progreso del país hasta que logra ser el de mejor ingreso per cápita de la región”.

El economista explicó que este proceso permitió, durante décadas, un importante crecimiento económico basado casi exclusivamente en el crudo. Sin embargo, advirtió que en los últimos años esa dependencia se transformó en una debilidad estructural clásica de país mono productor donde la corrupción escaló y penetró el populismo chavista. Con Chavez en adelante “durante los últimos 25 años no se diversifico la economía, no se realizaron inversiones, el capital humano más productivo tuvo que escapar, y la producción petrolera cayó, de millones de barrilles al día a solo unos cientos de miles empobreciendo a la población”.

Correa Silva indicó que "EEUU planea que la producción venezolana se venda a precio de mercado, muy distinto a la situación de los últimos años en que el régimen chavista entregaba el petróleo a Rusia o Irán a precio de descuento o sosteniendo la pobre economía cubana. Esta nueva situación es promisoria para los venezolanos".

Finalmente, el economista subrayó la importancia de comprender el contexto histórico y económico de Venezuela para dimensionar correctamente los impactos que decisiones geopolíticas de esta magnitud podrían provocar en la industria petrolera y en los países sudamericanos que se han visto afectados por la diáspora de más de 8 millones de venezolanos.



pcifuentes

PRESIDENTE DEL FRENTE AMPLIO MAGALLANES PABLO CIFUENTE VLADILO “HAY LÍNEAS QUE NO PUEDEN CRUZAR” FRENTE A INTERVENCIÓN EN VENEZUELA

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO CIERRA AUDIENCIAS PÚBLICAS POR IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

Leer Más

​Asimismo, vecinos conocieron alternativas de desarrollo urbano y plazos para observaciones ciudadanas.

​Asimismo, vecinos conocieron alternativas de desarrollo urbano y plazos para observaciones ciudadanas.

PROPUESTA IMAGEN OBJETIVO PRC (2)
nuestrospodcast
puntaarenas

FAMILIAS GYSLING Y YACONI IMPULSAN PROYECTO PORTUARIO EN PUNTA ARENAS EN LA ZONA DE CABO NEGRO: PODRÍA PARTIR EN 2029

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
vtnatales

DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA DESTACA MEJORAMIENTO DEL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS N°1 DE SENAMA EN PUERTO NATALES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
casen-2024-encuesta

CASEN 2024: MAGALLANES LA REGIÓN CON LOS ÍNDICES MÁS BAJOS DE POBREZA DEL PAÍS, PERO CON DESAFÍOS PERSISTENTES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
umag 5

CORTE DE PUNTA ARENAS AVALA NO RENOVACIÓN DE CONTRATA DE ACADÉMICO DE UNIVERSIDAD DE MAGALLANES