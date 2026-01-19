Punta Arenas,
19 de enero de 2026

INTERVENCIÓN DE EE.UU. EN VENEZUELA REABRE EL DEBATE SOBRE PODER, DERECHO INTERNACIONAL Y GEOPOLÍTICA

Buenos días región.

eduardohodgeugm

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral (UGM), Eduardo Hodge, analizó el complejo escenario político que atraviesa Venezuela, abordando la intervención de Estados Unidos, la detención de Nicolás Maduro, la situación actual del país y los posibles escenarios que se proyectan para los próximos meses.

Durante la conversación, el académico planteó una reflexión crítica sobre el funcionamiento del derecho internacional, señalando que "el tema del derecho internacional es un tema bastante delicado porque no hay una estructura internacional que haga que este derecho internacional se cumpla". En esa línea, sostuvo que "el derecho internacional para muchos no es ni nada mas ni menos que una decoración de las relaciones internacionales", agregando que, si bien existen normas y organismos, "es cierto existe una corte internacional, hay leyes internacionales pero no hay quien las haga cumplí no hay un carácter garante".

Hodge contextualizó el caso venezolano dentro de una tendencia histórica más amplia, indicando que este tipo de intervenciones no es un fenómeno aislado, ya que "no solamente con el caso en Venezuela se ha venido trabajando al menos desde los 90s muy fuertemente, Irak, Afganistán, las invasiones de rusia a ucrania, etc,". A su juicio, el escenario venezolano presenta características particulares desde el punto de vista estratégico.

Respecto a la acción directa de Estados Unidos, el director de Humanidades UGM afirmó que "el caso venezolano es un caso muy particular, eeuu aprendió muy bien de las experiencias pasadas...aquí lo que hizo eeuu fue abducir y someter a la justicia americana al dictador Nicolás Maduro". Según explicó, esta acción responde a una estrategia de mayor alcance, ya que "lo que esta haciendo eeuu es iniciar un proceso político, estratégico y militar para posicionarse nuevamente como una potencia relevante en la región".

Finalmente, Hodge abordó los intereses que estarían detrás del discurso de seguridad impulsado por Washington, señalando que "hay un discursos relativo a la seguridad de reducir al tren de aragua como célula terrorista pero eeuu quiere atraer el petróleo venezolano a su costa, a eeuu como buena potencia no le importa si el régimen de turno es de izquierda o derecha lo que le importa en eeuu es ser una potencia mundial y cumplir sus objetivos e intereses nacionales". De esta manera, el académico planteó un análisis que combina factores políticos, estratégicos y económicos para comprender el futuro inmediato de Venezuela y su relación con Estados Unidos.


EVENTO HISTÓRICO: UNIVERSIDAD DE CHILE CONVOCÓ A MÁS DE 40 MIL PERSONAS EN EL ESTADIO NACIONAL CON "CARMINA BURANA"

INCENDIOS EN ÑUBLE Y BIOBÍO: PRESIDENTE BORIC ANUNCIA COORDINACIÓN Y REUNIÓN CON KAST

Leer Más

​El Presidente informó que conversó con su sucesor para compartir información sobre la emergencia y se estima que el lunes se junte con él en La Moneda.

​El Presidente informó que conversó con su sucesor para compartir información sobre la emergencia y se estima que el lunes se junte con él en La Moneda.

VISITA A PUBS

SENDA MAGALLANES PRESENTÓ CAMPAÑA DE VERANO "CUIDARSE SIEMPRE ESTÁ DE MODA" CON RECORRIDO NOCTURNO PREVENTIVO POR PUBS DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

LA MARAÑA BUROCRÁTICA QUE TIENE ENREDADA A LA SALMONICULTURA EN LA RESERVA KAWÉSQAR

junjimagallanes_1767728947_3804308600261681171_56669337804

ALZA HISTÓRICA DE LA ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CONFIRMA AVANCES EN LA REACTIVACIÓN EDUCATIVA

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

inflammAIDS

PROYECTO ANILLO INFLAMMAIDS CIERRA SU CICLO CON IMPORTANTES AVANCES EN INVESTIGACIÓN SOBRE VIH