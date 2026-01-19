INTERVENCIÓN DE EE.UU. EN VENEZUELA REABRE EL DEBATE SOBRE PODER, DERECHO INTERNACIONAL Y GEOPOLÍTICA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral (UGM), Eduardo Hodge, analizó el complejo escenario político que atraviesa Venezuela, abordando la intervención de Estados Unidos, la detención de Nicolás Maduro, la situación actual del país y los posibles escenarios que se proyectan para los próximos meses.

Durante la conversación, el académico planteó una reflexión crítica sobre el funcionamiento del derecho internacional, señalando que "el tema del derecho internacional es un tema bastante delicado porque no hay una estructura internacional que haga que este derecho internacional se cumpla". En esa línea, sostuvo que "el derecho internacional para muchos no es ni nada mas ni menos que una decoración de las relaciones internacionales", agregando que, si bien existen normas y organismos, "es cierto existe una corte internacional, hay leyes internacionales pero no hay quien las haga cumplí no hay un carácter garante".

Hodge contextualizó el caso venezolano dentro de una tendencia histórica más amplia, indicando que este tipo de intervenciones no es un fenómeno aislado, ya que "no solamente con el caso en Venezuela se ha venido trabajando al menos desde los 90s muy fuertemente, Irak, Afganistán, las invasiones de rusia a ucrania, etc,". A su juicio, el escenario venezolano presenta características particulares desde el punto de vista estratégico.

Respecto a la acción directa de Estados Unidos, el director de Humanidades UGM afirmó que "el caso venezolano es un caso muy particular, eeuu aprendió muy bien de las experiencias pasadas...aquí lo que hizo eeuu fue abducir y someter a la justicia americana al dictador Nicolás Maduro". Según explicó, esta acción responde a una estrategia de mayor alcance, ya que "lo que esta haciendo eeuu es iniciar un proceso político, estratégico y militar para posicionarse nuevamente como una potencia relevante en la región".

Finalmente, Hodge abordó los intereses que estarían detrás del discurso de seguridad impulsado por Washington, señalando que "hay un discursos relativo a la seguridad de reducir al tren de aragua como célula terrorista pero eeuu quiere atraer el petróleo venezolano a su costa, a eeuu como buena potencia no le importa si el régimen de turno es de izquierda o derecha lo que le importa en eeuu es ser una potencia mundial y cumplir sus objetivos e intereses nacionales". De esta manera, el académico planteó un análisis que combina factores políticos, estratégicos y económicos para comprender el futuro inmediato de Venezuela y su relación con Estados Unidos.

