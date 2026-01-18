EVENTO HISTÓRICO: UNIVERSIDAD DE CHILE CONVOCÓ A MÁS DE 40 MIL PERSONAS EN EL ESTADIO NACIONAL CON “CARMINA BURANA”

Una verdadera postal cultural se vivió en el Estadio Nacional con la presentación de Carmina Burana, obra emblemática del compositor Carl Orff, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile. Más de 40 mil personas llegaron hasta el recinto para ser parte de este espectáculo gratuito, organizado por la Universidad de Chile y producido por Bizarro, que además fue transmitido en vivo por TVN, UCHILE TV y Radio Universidad de Chile, permitiendo que el evento llegara a todo el país.

El concierto reunió a más de 150 artistas en escena y culminó con una ovación de pie del público, consolidando una vez más al Estadio Nacional como un espacio abierto para grandes hitos culturales. Antes del inicio del espectáculo, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, destacó el sentido público de la iniciativa, señalando que la cultura debe ser entendida como un bien común y no como un privilegio, reafirmando el rol de las universidades públicas en la promoción de las artes, las humanidades y los derechos culturales.

La directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC), Dominique Thomann, valoró la masiva convocatoria y subrayó la importancia del encuentro entre las artes y la ciudadanía. En la misma línea, desde Bizarro, su gerente de entretenimiento, Daniel Merino, destacó el orgullo de participar nuevamente en un espectáculo de estas características, que demuestra el interés transversal del público por acceder a expresiones de música académica en espacios abiertos y de manera gratuita.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje al maestro Rodolfo Saglimbeni, exdirector titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, fallecido el año pasado. A través de un registro audiovisual, la comunidad universitaria recordó su legado artístico y su aporte a los conciertos masivos que marcaron una etapa relevante en la difusión cultural del país.

El despliegue musical estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro invitado Carlos Vieu, junto al Coro Sinfónico Universidad de Chile, bajo la dirección de Juan Pablo Villarroel, y las voces solistas de Tabita Martínez, Moisés Mendoza y Pablo Oyanedel. Desde el escenario, los directores destacaron el valor de democratizar el acceso a la música académica y la responsabilidad que implica interpretar una obra de esta magnitud frente a un público tan amplio y diverso.

El evento contó con la presencia de autoridades de Gobierno, representantes del mundo diplomático, parlamentarios y familias provenientes de distintas regiones del país e incluso del extranjero, quienes valoraron la posibilidad de acceder gratuitamente a un espectáculo de alto nivel artístico. La iniciativa fue posible gracias a la colaboración entre instituciones públicas y privadas, consolidando un modelo de trabajo conjunto que permitió transformar una obra clásica en un hito cultural masivo y profundamente ciudadano.

