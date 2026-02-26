IPSOS: CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES DE CHILE ALCANZA SU NIVEL MÁS ALTO EN MÁS DE SEIS AÑOS

La compañía líder de investigación de mercados Ipsos lanza su último informe “Índice de Confianza del Consumidor” (CCI, por sus siglas en inglés), donde se recoge la percepción de más de 20 mil personas en 30 países para medir el nivel de optimismo de los consumidores en relación con la situación de las economías locales, las finanzas personales, los ahorros y las condiciones para invertir.

El Índice de Confianza del Consumidor de Chile en febrero marca 50,3 puntos, alcanzando el punto de equilibrio en que las percepciones positivas y negativas sobre el estado de la economía se equiparan. Con ello, se posiciona en zona de optimismo por primera vez desde julio de 2019, hace más de seis años atrás.

Este mes, el índice de Chile registra un alza de 0,9 puntos en comparación con el mes pasado, y de 5,9 puntos respecto de febrero de 2025. Chile es uno de los cinco países con el aumento interanual más pronunciado, junto con Israel (+6,6), Hungría (+5,5), Colombia (+5,4) y Corea del Sur (+4,9).

Al compararlo con el promedio global, que también alcanzó los 50 puntos, Chile se sitúa levemente por sobre la media. Este resultado mantiene al país en el puesto 14 entre las 30 economías medidas y en el cuarto lugar dentro de los seis países de América Latina considerados en el estudio.

“El ánimo de los consumidores de Chile anotó su cuarto aumento mensual consecutivo. Esto no ocurría desde noviembre de 2020, cuando el país había pasado varios meses sin cuarentenas. Si bien este resultado entusiasma, hay que tomarlo con la misma moderación del reciente repunte, considerando que el país se encuentra en un momento de transición previo al cambio de mando. Ya está definido quiénes tomarán las riendas políticas del país a partir de marzo, mientras que la actual administración realiza sus últimos movimientos y recibe cifras macroeconómicas finales, que son relativamente alentadoras”, analiza el Country Manager de Ipsos Chile, Nicolás Fritis.

Durante el período de levantamiento de datos, entre el 23 de enero y el 6 de febrero, se registraron hechos económicos y políticos relevantes, como la expectativa de una menor inflación informada por el Banco Central, una tasa de desocupación de 8% en el trimestre octubre-diciembre de 2025, una expansión de 1,7% del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en diciembre y un aumento en la estimación del precio promedio del cobre para este año.

El futuro marca el optimismo

En el desglose del índice, el subindicador que lidera es Expectativas Económicas, con 65,9 puntos, tras aumentar 0,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior. En segundo lugar, se ubica Trabajo, con 50,3 puntos, mostrando el mayor avance mensual (+3,6 puntos en comparación con enero).

“El indicador de Trabajo es el termómetro más certero en este momento de cómo está la confianza de los chilenos. Para febrero, aquel subíndice registró la variación más significativa de los cuatro pilares y también superó el umbral de 50 puntos (50,3 para ser precisos). Los encuestados nacionales mencionaron menor probabilidad de que ellos o sus conocidos pierdan su empleo en los próximos meses, además de mayor seguridad sobre la estabilidad laboral”, indica Fritis.

Por su parte, Inversiones se sitúa en 44,8 puntos y es el único componente que registra una caída, disminuyendo 0,5 puntos porcentuales frente al mes anterior. En tanto, la Situación Económica Actual alcanza 41,0 puntos, con un alza de 1 punto en comparación con enero.

A nivel global, el Índice de Confianza del Consumidor de Ipsos también supera el umbral de los 50 puntos en febrero, con un incremento mensual de 0,1 puntos porcentuales. Este resultado marca el cuarto aumento consecutivo, tras varios meses de estancamiento durante 2025, consolidando una tendencia de recuperación gradual en el ánimo de los consumidores a nivel internacional.









