ATENCIÓN PUNTA ARENAS: FESTIVAL DE VERANO 2026 PRESENTA SU PARRILLA OFICIAL

La Municipalidad de Punta Arenas lanzó oficialmente la programación del Festival de Verano 2026, actividad que se realizará este domingo 1 de marzo, desde las 17:00 horas, en la Costanera del Estrecho, sector de las letras Punta Arenas.



El alcalde Claudio Radonich, destacó que esta nueva edición busca consolidarse como el gran cierre de la temporada estival. "Estamos proyectando una asistencia cercana a las 10 mil personas. Queremos que sea una gran fiesta familiar, un espacio de encuentro para la comunidad, con seguridad y tranquilidad, tal como ha sido en versiones anteriores", señaló.



La autoridad comunal recordó que durante el verano el municipio desarrolló más de 90 actividades en distintos puntos de la ciudad, culminando con este espectáculo masivo al aire libre. "Hemos preparado una parrilla con un mix de artistas locales, que son muy talentosos, junto a una destacada artista nacional. La invitación es a que todas las familias de Punta Arenas se acerquen a celebrar el cierre de este verano 2026", agregó.



El programa comenzará a las 17:00 horas con música a cargo de un DJ y la animación de Jorge "Tucanazo" Sandoval. Posteriormente se presentarán la agrupación regional Pioneros del Sur, la cantante Constanza Saa y el intérprete David Toledo. El número principal estará a cargo de la reconocida artista nacional María José Quintanilla, quien subirá al escenario a las 19:00 horas con un espectáculo de primer nivel.



Desde la organización, el encargado de Eventos Municipales, Javier Biskupovic, detalló que el escenario se ubicará a un costado del sector de las letras Punta Arenas, orientado hacia Avenida Colón, y contará con un doble cierre perimetral, resguardado por 30 guardias de seguridad privada. Además, habrá cuatro ambulancias de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), presencia de Carabineros, Policía Marítima, Bomberos y personal de Seguridad Municipal.



"Está todo coordinado para que sea una experiencia segura. También habilitaremos un sector de venta de alimentos en Avenida Colón, a un costado del monumento a la Goleta Ancud, y dispondremos de baños químicos en la intersección de Costanera con Pedro Montt", explicó el funcionario.



Asimismo, se contempló una zona especial cercana al escenario para personas con discapacidad, quienes deberán acreditar su condición y podrán ingresar con un acompañante, y un espacio destinado a niños extraviados, ambos a cargo de funcionarios municipales.



En materia de tránsito, los cortes en Avenida Costanera, entre Avenida Colón y calle Paraguaya, se extenderán desde las 13:00 hasta las 22:00 horas del domingo. Previamente, entre las 10:00 y las 12:30 horas, se realizarán desvíos adicionales por la Cicletada Familiar en el marco del Mes de la Mujer, entre Pedro Montt y Sarmiento.



Por su parte, el director de la Fundación Municipal de Cultura, Oscar Carrión, subrayó el valor de integrar a los artistas regionales en un escenario de alta convocatoria. "Es muy importante poner en valor a nuestros talentos locales y que puedan compartir escenario con una figura nacional. Estamos seguros de que será un espectáculo variado y absolutamente familiar, pensado para el gusto de nuestra comunidad", indicó.



El montaje del escenario comenzará este jueves 26 de febrero y el desmontaje se efectuará tras la finalización del evento, extendiéndose hasta el lunes 2 de marzo.



Desde el municipio reiteraron la invitación a la comunidad a participar de esta actividad gratuita, que busca consolidarse como una tradición puntarenense y despedir la temporada estival con música y un ambiente de encuentro ciudadano.

