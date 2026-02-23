DETIENEN A SUJETO POR RECEPTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO EN CERRO PALOMARES

Durante la jornada de este domingo 22 de febrero, Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas detuvo a un individuo por el delito de receptación de vehículo, tras identificar un automóvil que había sido reportado como robado horas antes.

El procedimiento se registró mientras funcionarios realizaban patrullajes por el sector Cerro Palomares. Al detectar el vehículo, los efectivos observaron a un hombre en el asiento del conductor, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue alcanzado y detenido en el lugar.

Según información policial, el detenido mantiene 26 detenciones anteriores por delitos de mayor connotación social, aunque actualmente no registra causas pendientes. Fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasará a control de detención este lunes 23 de febrero.

El vehículo recuperado fue devuelto a su propietario bajo el acta correspondiente, cerrando el procedimiento en la capital regional.

