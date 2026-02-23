Punta Arenas,
23 de febrero de 2026

DETIENEN A SUJETO POR RECEPTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO EN CERRO PALOMARES

​Carabineros recuperó el automóvil durante patrullajes preventivos en Punta Arenas.

Patrulla Carabineros

Durante la jornada de este domingo 22 de febrero, Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas detuvo a un individuo por el delito de receptación de vehículo, tras identificar un automóvil que había sido reportado como robado horas antes.

El procedimiento se registró mientras funcionarios realizaban patrullajes por el sector Cerro Palomares. Al detectar el vehículo, los efectivos observaron a un hombre en el asiento del conductor, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue alcanzado y detenido en el lugar.

Según información policial, el detenido mantiene 26 detenciones anteriores por delitos de mayor connotación social, aunque actualmente no registra causas pendientes. Fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasará a control de detención este lunes 23 de febrero.

El vehículo recuperado fue devuelto a su propietario bajo el acta correspondiente, cerrando el procedimiento en la capital regional.


OS7 DETIENE A CIUDADANA COLOMBIANA CON MÁS DE 1,3 KILOS DE COCAÍNA EN EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

RESCATAN A TURISTA BRASILEÑO EXTRAVIADO EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

DETIENEN A PROPIETARIO DE VIVIENDA TRAS HALLAZGO DE 105 PLANTAS DE MARIHUANA EN DOMICILIO SINIESTRADO EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DETIENEN A SUJETO POR RECEPTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO EN CERRO PALOMARES

ESTANCIA EL MORRO FUE EL ESCENARIO DE UNA EXITOSA 4TA FECHA DEL ENDURO ECUESTRE REGIONAL

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

JOYERÍA REYES DESTACA CONTINUIDAD FAMILIAR E INNOVACIÓN CON APOYO DE SERCOTEC

publicite aquí