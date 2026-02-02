EXITOSA AEROEVACUACIÓN DE TURISTA LESIONADO DESDE EL SECTOR CABO FROWARD

Durante la tarde de este domingo 1 de febrero, Carabineros del GOPE Magallanes recibió una alerta desde la Central de Comunicaciones para concurrir hasta el sector de Cabo Froward, con el objetivo de asistir a un turista que se encontraba lesionado en una de sus piernas, lo que le impedía continuar su recorrido.

Tras tomar contacto con el hijo del hombre lesionado, quien entregó la ubicación exacta del lugar, se coordinó de inmediato un operativo de rescate aéreo. La maniobra fue ejecutada mediante el helicóptero institucional de la Sección Aérea Punta Arenas, dada la complejidad del terreno y la imposibilidad de realizar una evacuación terrestre.

En horas de la tarde, el personal logró llegar hasta un sector del campamento Cabo Froward, donde se efectuó la extracción aérea tanto del lesionado como de su acompañante. Posteriormente, ambos fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Punta Arenas para su evaluación médica.

En el recinto asistencial, el hombre fue diagnosticado con un desgarro en el tendón de Aquiles, quedando bajo atención médica especializada. Desde Carabineros destacaron la rápida coordinación del procedimiento, que permitió una evacuación segura y oportuna desde una zona de difícil acceso.

Finalmente, Carabineros reiteró el llamado a turistas y personas que realicen trekking de alta complejidad a registrarse previamente en la unidad policial más cercana, además de contar con la preparación física adecuada, equipamiento correspondiente y planificación responsable antes de ingresar a sectores de alta montaña en la Región de Magallanes.





