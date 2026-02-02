Punta Arenas,
2 de febrero de 2026

EXITOSA AEROEVACUACIÓN DE TURISTA LESIONADO DESDE EL SECTOR CABO FROWARD

​El operativo fue realizado por Carabineros del GOPE Magallanes con apoyo del helicóptero institucional, permitiendo el traslado oportuno del afectado hasta el Hospital Regional de Punta Arenas.

aeroevacuación

Durante la tarde de este domingo 1 de febrero, Carabineros del GOPE Magallanes recibió una alerta desde la Central de Comunicaciones para concurrir hasta el sector de Cabo Froward, con el objetivo de asistir a un turista que se encontraba lesionado en una de sus piernas, lo que le impedía continuar su recorrido.

Tras tomar contacto con el hijo del hombre lesionado, quien entregó la ubicación exacta del lugar, se coordinó de inmediato un operativo de rescate aéreo. La maniobra fue ejecutada mediante el helicóptero institucional de la Sección Aérea Punta Arenas, dada la complejidad del terreno y la imposibilidad de realizar una evacuación terrestre.

En horas de la tarde, el personal logró llegar hasta un sector del campamento Cabo Froward, donde se efectuó la extracción aérea tanto del lesionado como de su acompañante. Posteriormente, ambos fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Punta Arenas para su evaluación médica.

En el recinto asistencial, el hombre fue diagnosticado con un desgarro en el tendón de Aquiles, quedando bajo atención médica especializada. Desde Carabineros destacaron la rápida coordinación del procedimiento, que permitió una evacuación segura y oportuna desde una zona de difícil acceso.

Finalmente, Carabineros reiteró el llamado a turistas y personas que realicen trekking de alta complejidad a registrarse previamente en la unidad policial más cercana, además de contar con la preparación física adecuada, equipamiento correspondiente y planificación responsable antes de ingresar a sectores de alta montaña en la Región de Magallanes.



CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR CON COCAÍNA Y UN MACHETE DURANTE FISCIALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR CON COCAÍNA Y UN MACHETE DURANTE FISCIALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

​El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes durante controles vehiculares en el sector sur de la comuna.

​El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes durante controles vehiculares en el sector sur de la comuna.

MUNICIPALIDAD DE NATALES PRIORIZA OBRAS DE AGUA POTABLE RURAL EN HUERTOS FAMILIARES Y EXIGE PLAN DE MANTENCIÓN DE CAMINOS PARA EL INVIERNO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EXITOSA AEROEVACUACIÓN DE TURISTA LESIONADO DESDE EL SECTOR CABO FROWARD

CONTENTO SE MANIFESTÓ EL COLEGIO DE PROFESORES CON LA APROBACIÓN DE LA LEY DE TITULARIDAD, QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 20 MIL DOCENTES EN TODO EL PAÍS

corfoganaderiamagallanes

CORFO IMPULSA INNOVACIÓN OVINA EN MAGALLANES Y AGRICULTURA TECNOLÓGICA EN EL NORTE