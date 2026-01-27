PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA SUMA NUEVOS ALGUACILES DE CARABINEROS

Durante la jornada del 22 de enero en el Centro Comunitario Gracias y Paz de Puerto Natales, se realizó el juramento de nuevos alguaciles de Carabineros



​Los alguaciles son ciudadanos que de forma voluntaria y solidaria apoyan a la institución de Carabineros de Chile. Su rol es clave en fortalecer el vínculo entre la comunidad y Carabineros de Chile.



Algunas de las funciones de los alguaciles son:



Acompañar y apoyar a Carabineros en labores de proximidad.



Son el vínculo humano entre la institución y los vecinos.



Refuerzan valores como la solidaridad y el compromiso desinteresado.



En la ceremonia estuvieron presentes autoridades de Última Esperanza con la asistencia del alcalde protocolar Edmundo Bilbao Paillaguala y el general de Carabineros de Chile Marco Alvarado Díaz.



Los nuevos alguaciles nombrados fueron Franco Kusanovic Sánchez, Nelsón Zuñiga Echavarria, Felix Dillens Díaz y Javier Mac-Lean Bravo.

