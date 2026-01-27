Punta Arenas,
27 de enero de 2026

PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA SUMA NUEVOS ALGUACILES DE CARABINEROS

Nuevos alguaciles juraron apoyar de forma voluntaria a Carabineros en las comunas de Puerto Natales y Torres del Paine, reforzando la cercanía, la solidaridad y el trabajo comunitario.

alguaciles provincia ultima esperanza 2026

Durante la jornada del 22 de enero en el Centro Comunitario Gracias y Paz de Puerto Natales, se realizó el juramento de nuevos alguaciles de Carabineros

​Los alguaciles son ciudadanos que de forma voluntaria y solidaria apoyan a la institución de Carabineros de Chile. Su rol es clave en fortalecer el vínculo entre la comunidad y Carabineros de Chile.

Algunas de las funciones de los alguaciles son:

  • Acompañar y apoyar a Carabineros en labores de proximidad.
  • Son el vínculo humano entre la institución y los vecinos.
  • Refuerzan valores como la solidaridad y el compromiso desinteresado.

En la ceremonia estuvieron presentes autoridades de Última Esperanza con la asistencia del alcalde protocolar Edmundo Bilbao Paillaguala y el general de Carabineros de Chile Marco Alvarado Díaz.

Los nuevos alguaciles nombrados fueron  Franco Kusanovic Sánchez, Nelsón Zuñiga Echavarria, Felix Dillens Díaz y Javier Mac-Lean Bravo.






Luis Cordero

EN LA TEMPORADA 2025-2026: GOBIERNO CONFIRMA MÁS DE 350 PERSONAS DETENIDAS POR PROVOCAR INCENDIOS

publicite aquí