27 de enero de 2026
PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA SUMA NUEVOS ALGUACILES DE CARABINEROS
Nuevos alguaciles juraron apoyar de forma voluntaria a Carabineros en las comunas de Puerto Natales y Torres del Paine, reforzando la cercanía, la solidaridad y el trabajo comunitario.
Durante la jornada del 22 de enero en el Centro Comunitario Gracias y Paz de Puerto Natales, se realizó el juramento de nuevos alguaciles de Carabineros
Los alguaciles son ciudadanos que de forma voluntaria y solidaria apoyan a la institución de Carabineros de Chile. Su rol es clave en fortalecer el vínculo entre la comunidad y Carabineros de Chile.
Algunas de las funciones de los alguaciles son:
- Acompañar y apoyar a Carabineros en labores de proximidad.
- Son el vínculo humano entre la institución y los vecinos.
- Refuerzan valores como la solidaridad y el compromiso desinteresado.
En la ceremonia estuvieron presentes autoridades de Última Esperanza con la asistencia del alcalde protocolar Edmundo Bilbao Paillaguala y el general de Carabineros de Chile Marco Alvarado Díaz.
Los nuevos alguaciles nombrados fueron Franco Kusanovic Sánchez, Nelsón Zuñiga Echavarria, Felix Dillens Díaz y Javier Mac-Lean Bravo.
CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA “EXPO MAGALLANES 2026”
En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.
En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.