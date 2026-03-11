SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES INFORMA SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026–2030

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el seremi de Energía de Magallanes, Sergio Cuitiño Saldivia, conversó con la ciudadanía para informar sobre la actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde 2026–2030 presentada por el Ministerio de Energía.

Durante el espacio radial, la autoridad explicó que el documento fue trabajado en el marco del Comité Estratégico de Hidrógeno Verde y establece temas críticos, focos estratégicos, hitos y metas que guiarán las decisiones en el corto y mediano plazo, asegurando el cumplimiento de las ambiciones país en el desarrollo de esta industria. Asimismo, detalló que esta actualización busca orientar las políticas públicas y los instrumentos vinculados al hidrógeno verde y sus derivados, considerando la potencialidad de Chile para su producción y los desafíos que implica su desarrollo.

La estrategia 2026–2030 pone énfasis en tres pilares principales: el fortalecimiento de la demanda interna, el impulso a la exportación y la gobernanza junto al desarrollo de valor local. En el primer eje se busca acelerar la aplicación de este nuevo energético en sectores de difícil electrificación, como la industria minera, química y la producción de combustibles sintéticos.

En el ámbito de la exportación, se reafirma la intención de posicionar estratégicamente a Chile como un proveedor global de hidrógeno y sus derivados hacia mercados con metas de descarbonización exigentes, como Europa y Asia. Finalmente, la estrategia también apunta a consolidar la gobernanza sectorial, institucionalizando procesos y reduciendo la incertidumbre regulatoria, además de fortalecer el contenido local y la formación de capital humano mediante el desarrollo de proveedores, capacidades técnicas y cadenas de suministro que permitan capturar mayor valor agregado dentro del país.





​

