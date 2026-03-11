Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES INFORMA SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026–2030

Aquí hidrógeno verde.

seremienergia

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el seremi de Energía de Magallanes, Sergio Cuitiño Saldivia, conversó con la ciudadanía para informar sobre la actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde 2026–2030 presentada por el Ministerio de Energía.

Durante el espacio radial, la autoridad explicó que el documento fue trabajado en el marco del Comité Estratégico de Hidrógeno Verde y establece temas críticos, focos estratégicos, hitos y metas que guiarán las decisiones en el corto y mediano plazo, asegurando el cumplimiento de las ambiciones país en el desarrollo de esta industria. Asimismo, detalló que esta actualización busca orientar las políticas públicas y los instrumentos vinculados al hidrógeno verde y sus derivados, considerando la potencialidad de Chile para su producción y los desafíos que implica su desarrollo.

La estrategia 2026–2030 pone énfasis en tres pilares principales: el fortalecimiento de la demanda interna, el impulso a la exportación y la gobernanza junto al desarrollo de valor local. En el primer eje se busca acelerar la aplicación de este nuevo energético en sectores de difícil electrificación, como la industria minera, química y la producción de combustibles sintéticos.

En el ámbito de la exportación, se reafirma la intención de posicionar estratégicamente a Chile como un proveedor global de hidrógeno y sus derivados hacia mercados con metas de descarbonización exigentes, como Europa y Asia. Finalmente, la estrategia también apunta a consolidar la gobernanza sectorial, institucionalizando procesos y reduciendo la incertidumbre regulatoria, además de fortalecer el contenido local y la formación de capital humano mediante el desarrollo de proveedores, capacidades técnicas y cadenas de suministro que permitan capturar mayor valor agregado dentro del país.



CLÍNICA REDSALUD MAGALLANES REFUERZA PREVENCIÓN DEL VPH: VACUNA DE ÚLTIMA GENERACIÓN PROTEGE CONTRA 6 TIPOS DE CÁNCER

SELLO REGIONAL: COBERTURA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES DEL CAMBIO DE MANDO 2026

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

ericka farías guerra

QUIÉN ES ERICKA FARÍAS GUERRA, LA FUTURA DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES DESIGNADA POR EL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

juiciohc130

DEFENSAS DE IMPUTADOS POR CAÍDA DEL HÉRCULES C-130 DESCARTAN RESPONSABILIDAD EN LA TRAGEDIA Y ACUSAN INVESTIGACIÓN SESGADA DE LA FISCALÍA

dialisisporvenir

PORVENIR CUENTA CON UNIDAD DE DIÁLISIS: AUTORIDADES, VECINOS Y VECINAS PARTICIPAN DE LA INAUGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ÚNICA EN CHILE

EL AMIGO DE LA FAMILIA