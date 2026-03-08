Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de marzo de 2026

AVANZA EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SOBRE LAS FLORACIONES DE ALGAS NOCIVAS EN CHILE, PERO PERSISTEN DESAFÍOS PARA ANTICIPARLAS

Especialistas apuntan al cambio climático y a las condiciones oceanográficas como factores que podrían influir en su desarrollo.

Algas Nocivas

​En las últimas dos décadas, el conocimiento científico sobre las Floraciones Algales Nocivas (FANs) en Chile ha avanzado significativamente. Los estudios pasaron de enfoques descriptivos a investigaciones multidisciplinarias que integran áreas como ecología, oceanografía, climatología y biología molecular. 

Pese a estos avances, los expertos advierten que el fenómeno sigue siendo complejo y difícil de predecir. Mientras algunos estudios señalan que el aparente aumento de las FANs podría relacionarse con mejores sistemas de monitoreo, también existe evidencia de un incremento real en su frecuencia, magnitud y extensión geográfica. 

Los científicos coinciden en que el cambio climático juega un rol clave, ya que variables como el aumento de la temperatura del mar, cambios en la salinidad y en la circulación oceánica generan condiciones más favorables para estas floraciones.

Ante este escenario, especialistas subrayan la necesidad de fortalecer los programas de monitoreo, avanzar en modelos predictivos y mantener políticas de largo plazo que permitan anticipar estos eventos y reducir sus impactos en los ecosistemas y actividades productivas como la acuicultura.

Fuente: InfoSalmon

La chaura es un arbusto nativo de Chile

FRUTO DE LA CHAURA Y ALGAS ROJAS DESACELERAN ABSORCIÓN DE GLUCOSA EN PERSONAS DIABÉTICAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

Leer Más

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Algas Nocivas

AVANZA EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SOBRE LAS FLORACIONES DE ALGAS NOCIVAS EN CHILE, PERO PERSISTEN DESAFÍOS PARA ANTICIPARLAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Aporte Familiar Permanente 2026

MÁS DE 1.100 FAMILIAS MAGALLÁNICAS COMIENZAN A RECIBIR EL SEGUNDO PAGO DEL APORTE FAMILIAR PERMANENTE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
carrobomba1

NUEVOS CARROS BOMBA DE ENAP REFORZARÁN RESPUESTA A EMERGENCIAS EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250