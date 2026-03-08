AVANZA EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SOBRE LAS FLORACIONES DE ALGAS NOCIVAS EN CHILE, PERO PERSISTEN DESAFÍOS PARA ANTICIPARLAS

​En las últimas dos décadas, el conocimiento científico sobre las Floraciones Algales Nocivas (FANs) en Chile ha avanzado significativamente. Los estudios pasaron de enfoques descriptivos a investigaciones multidisciplinarias que integran áreas como ecología, oceanografía, climatología y biología molecular.

Pese a estos avances, los expertos advierten que el fenómeno sigue siendo complejo y difícil de predecir. Mientras algunos estudios señalan que el aparente aumento de las FANs podría relacionarse con mejores sistemas de monitoreo, también existe evidencia de un incremento real en su frecuencia, magnitud y extensión geográfica.

Los científicos coinciden en que el cambio climático juega un rol clave, ya que variables como el aumento de la temperatura del mar, cambios en la salinidad y en la circulación oceánica generan condiciones más favorables para estas floraciones.

Ante este escenario, especialistas subrayan la necesidad de fortalecer los programas de monitoreo, avanzar en modelos predictivos y mantener políticas de largo plazo que permitan anticipar estos eventos y reducir sus impactos en los ecosistemas y actividades productivas como la acuicultura.



Fuente: InfoSalmon

