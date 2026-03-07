COMUNIDADES EN ACCIÓN ESTRENA SEGUNDA TEMPORADA JUNTO AL GRUPO DE GUÍAS Y SCOUTS JESÚS NAZARENO

En el programa Comunidades en Acción de Polar Comunicaciones, conducido por Luis Viel, se estrenó su segunda temporada con la participación del grupo Guías y Scouts Jesús Nazareno, quienes compartieron su experiencia dentro del movimiento scout e invitaron a más niños, jóvenes y familias a sumarse a sus actividades.

Durante el espacio, Dafne, integrante de la compañía Malena Lee, comentó que el grupo cuenta con distintas unidades organizadas por edades, desde los 7 hasta los 17 años. Además, explicó que las reuniones se realizan todos los sábados entre las 15:00 y las 18:00 horas en el Centro Kawash, donde desarrollan actividades recreativas, juegos y aprendizajes que fortalecen valores como la confianza, la honestidad y el trabajo en equipo.

Por su parte, Alan, miembro de la tropa, destacó que dentro del movimiento scout se realizan diversas actividades al aire libre, como caminatas y jornadas en la naturaleza, donde los participantes comparten, cocinan y exploran distintos entornos. Según señaló, la experiencia le ha permitido crecer personalmente y vivir el grupo como una “segunda casa”.

En la misma línea, Florencia Maldonado, de la unidad Golondrinas, explicó que gran parte de las actividades se realizan en grupo, aunque también se organizan salidas a parques u otros espacios de la ciudad. La joven invitó a otros niños y niñas a conocer el grupo y participar de las jornadas que se desarrollan cada fin de semana.

Desde el comité de apoderados, Gloria resaltó el rol fundamental que cumplen las familias dentro de la agrupación, señalando que el objetivo es formar una comunidad donde padres, madres e hijos participen activamente. Según indicó, el movimiento scout permite reforzar valores como la disciplina, la responsabilidad y la unión familiar, generando lazos que muchas veces se transforman en verdaderas amistades para toda la vida.

Finalmente, Catalina Winder, guiadora de la bandada, y Juan Carlos Cañumán, corresponsable del grupo, explicaron que el movimiento scout busca fomentar la autonomía, el trabajo en equipo y el desarrollo personal de niños y jóvenes a través de actividades dinámicas y al aire libre. Además, invitaron a la comunidad a conocer el grupo Guías y Scouts Jesús Nazareno, cuyas puertas están abiertas para nuevos integrantes que quieran vivir la experiencia scout.