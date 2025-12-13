HASTA ESTE MIÉRCOLES SE MANTENDRÁ LA CAMPAÑA DEL JUGUETE ORGANIZADA POR POLAR COMUNICACIONES

Organiza Polar Comunicaciones, contando con el respaldo de empresas regionales, beneficiando a niñas y niños que asisten a los establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Los juguetes serán distribuidos por la Junji en las unidades educativas “Ukika” de Puerto Williams; “Papelucho” y “Pepita de Oro” de Porvenir; “Los Cisnes” y “Los Chulenguitos” de Puerto Natales; “Caperucita Roja”, “Bambi”, “Continente Blanco”, “Laguna Azul”, “Las Charitas”, “Juan Ruiz Mancilla”, “Villa Las Nieves”, “Sueños de Infancia”, “Cumbres Patagónicas”, “Colores del Viento”, “Costanera del Estrecho” y “Peter Pan” de Punta Arenas.

La campaña busca reunir juguetes nuevos, en buen estado, no bélicos y adecuados para niñas y niños entre los 0 y los 4 años, con la Galería Palace, calle Bories 932 de Punta Arenas, como centro de acopio y el respaldo de Transbordadora Austral Broom, Gasco Magallanes, SalfaCorp, Pesca Chile, Aerovías Dap, Methanex, el Colegio Británico y Blumar.

​

