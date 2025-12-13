Punta Arenas,
13 de diciembre de 2025

HASTA ESTE MIÉRCOLES SE MANTENDRÁ LA CAMPAÑA DEL JUGUETE ORGANIZADA POR POLAR COMUNICACIONES

En beneficio a los párvulos de la Junji. ​

juguete

Organiza Polar Comunicaciones, contando con el respaldo de empresas regionales, beneficiando a niñas y niños que asisten a los establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Los juguetes serán distribuidos por la Junji en las unidades educativas “Ukika” de Puerto Williams; “Papelucho” y “Pepita de Oro” de Porvenir; “Los Cisnes” y “Los Chulenguitos” de Puerto Natales; “Caperucita Roja”, “Bambi”, “Continente Blanco”, “Laguna Azul”, “Las Charitas”, “Juan Ruiz Mancilla”, “Villa Las Nieves”, “Sueños de Infancia”, “Cumbres Patagónicas”, “Colores del Viento”, “Costanera del Estrecho” y “Peter Pan” de Punta Arenas.

 La campaña busca reunir juguetes nuevos, en buen estado, no bélicos y adecuados para niñas y niños entre los 0 y los 4 años, con la Galería Palace, calle Bories 932 de Punta Arenas, como centro de acopio y el respaldo de Transbordadora Austral Broom, Gasco Magallanes, SalfaCorp, Pesca Chile, Aerovías Dap, Methanex, el Colegio Británico y Blumar.

 


campañasalud

SECTOR SALUD LANZA CAMPAÑA DE VERANO 2025-2026 PARA PREVENIR HANTAVIRUS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS Y MAREA ROJA EN MAGALLANES​

CON LOCALES HABILITADOS, SEGURIDAD DESPLEGADA Y TRANSPORTE REFORZADO, AUTORIDADES REALIZAN LLAMADO FINAL A VOTAR ESTE 14 DE DICIEMBRE

Inspección encabezada por el Delegado Presidencial Regional confirmó que el proceso eleccionario cuenta con todas las condiciones logísticas, de seguridad y conectividad para garantizar el derecho a sufragio en la región.


Inspección encabezada por el Delegado Presidencial Regional confirmó que el proceso eleccionario cuenta con todas las condiciones logísticas, de seguridad y conectividad para garantizar el derecho a sufragio en la región.


CARABINEROS HIZO USO DE SU ARMA DE SERVICIO PARA DETENER A HOMBRE QUE COMETIÓ DESACATO EN EL CONTEXTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE ACUMULA QUINCE MESES DE ALZAS ININTERRUMPIDAS

libroescelba

LIBRO DE LA AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTACA INICIATIVA DE LA ESCUELA ELBA OJEDA GÓMEZ