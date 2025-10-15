LA CAMPAÑA DEL JUGUETE 2025 BUSCA SUPERAR CIFRAS DEL AÑO PASADO EN BENEFICIO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE LA JUNJI

“Agradecemos por hacernos partícipes de esta hermosa Campaña del Juguete 2025. Llevamos cinco años colaborando y esperamos que esta versión sea todo un éxito”, dijo la representante del Centro de Alumnos del Colegio Británico de Punta Arenas, Florencia Solo de Zaldívar, en el lanzamiento de esta cruzada solidaria, que se efectuó al mediodía del martes 14 de octubre y que organiza Polar Comunicaciones, contando con el respaldo de empresas regionales, beneficiando a niñas y niños que asisten a los establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El objetivo de los impulsores es superar las cifras de 2024, cuando fueron reunidos 925 juguetes, de los cuales 292 fueron para párvulas y párvulos de las salas cuna y 633 para quienes asisten a los niveles medios en los recintos institucionales.

Distribuidas por la Junji, las unidades educativas beneficiadas ese año fueron “Ukika” de Puerto Williams; “Papelucho” y “Pepita de Oro” de Porvenir; “Los Cisnes” y “Los Chulenguitos” de Puerto Natales; “Caperucita Roja”, “Bambi”, “Continente Blanco”, “Laguna Azul”, “Las Charitas”, “Juan Ruiz Mancilla”, “Villa Las Nieves”, “Sueños de Infancia”, “Cumbres Patagónicas”, “Colores del Viento”, “Costanera del Estrecho” y “Peter Pan” de Punta Arenas.

La campaña busca reunir juguetes nuevos, en buen estado, no bélicos y adecuados para niñas y niños entre los 0 y los 4 años, con la Galería Palace, calle Bories 932 de Punta Arenas, como centro de acopio y el respaldo de Transbordadora Austral Broom, Gasco Magallanes, SalfaCorp, Pesca Chile, Aerovías Dap, Methanex, el Colegio Británico y Blumar, buscando despertar el espíritu de solidaridad navideño.

El gerente comercial de Gasco, Gonzalo Herrera, destacó que todos los años participan. “Es muy buena esta campaña. Con los equipos internos, todas y todos los trabajadores recolectamos regalos. Siempre nos ha ido bien y esperamos repetir esto en 2025, con más presentes para las niñas y los niños todavía. Estamos muy contentos por el desafío”, aseveró.

Mario Candia es administrador de la Galería Palace. Él recordó que hace cuatro años son parte de la acción, que recibe “aportes importantes de la comunidad, más allá de las empresas auspiciadoras. Las familias que nos visitan y los propios locatarios se hacen parte. Esperemos que 2025 sea mucho mejor que años anteriores, llevando muchas sonrisas a la primera infancia, con nuestra galería con las puertas abiertas para la generosidad de todas y todos”.

Los 37 años que cumple la Campaña del Juguete de Radio Polar fueron destacados por su directora ejecutiva Susy Jacob, quien subrayó que la actividad “motiva y anima a la gente”. Agradeció a las personas anónimas que aportan y a todas y todos los colaboradores, además del equipo del medio de comunicación social, en especial a la productora Petra Soto, uno de los principales pilares de esta historia de solidaridad de décadas en Magallanes.

La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino, concluyó que la institución está muy contenta de ser beneficiaria con sus niñas y niños. “Es hermoso ver que los adultos, de forma muy colaborativa, se organizan para aportar, con un espíritu amoroso de protección, para que existan oportunidades de juego. Ésta es una campaña que mueve desde las emociones y el cuidado del mundo infantil”, cerró.

