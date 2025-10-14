ROXANA ARANCIBIA REYES ASUME COMO DIRECTORA REGIONAL DE SENDA MAGALLANES

Roxana Arancibia Reyes asumió como directora regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Alcohol y Drogas en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, tras ser nombrado por la directora nacional de SENDA, Natalia Riffo Alonso, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Arancibia es Terapeuta Ocupacional de la Universidad Austral de Chile con MBA con Especialización en Salud de la Universidad Andrés Bello. También cuenta con 15 años de experiencia liderando equipos e implementando políticas públicas en la región.

En 2019, fue jefa subrogante de la Unidad Técnica de Programas en el Servicio de Salud de Magallanes, en el marco del convenio SENDA-MINSAL, mientras que en 2023 y hasta su nueva designación, fue la Jefa del Departamento de Salud Mental en la institución antes mencionada, en donde lideró técnica, administrativa y estratégicamente la red regional de dispositivos comunitarios. Esta gestión incluyó la articulación intersectorial con SENDA, además del Poder Judicial, Ministerio de Educación y Gobierno Regional.

​

