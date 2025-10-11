Punta Arenas,
11 de octubre de 2025

SE EFECTUARON TALLERES DE PREPARACIÓN PARA LAS REUNIONES DE LA CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS EN AUSTRALIA

Su objetivo fue afinar la postura nacional respecto de las reuniones de la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) que se llevarán a cabo en Hobart, Australia, en noviembre. ​

En dependencias del Instituto Antártico Chileno (INACH) se efectuaron los talleres de preparación de lo que serán las reuniones internacionales de la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) que se llevarán a cabo en Hobart, Australia, en noviembre. Estos talleres resultaron útiles como una forma de afinar y coordinar la postura del país respecto de temas como las Áreas Marinas Protegidas (AMP) y el manejo pesquero sustentable.

 

Francisco Santa Cruz, investigador del INACH y representante chileno ante la CCRVMA, señaló que "buscamos llegar a instancias internacionales con una posición como país lo más clara posible, donde otras naciones también llegan muy bien preparadas. En general, somos una delegación pequeña, así que si podemos anticipar las discusiones y nuestras distintas posturas, tenemos mucho camino ganado".

 

"Este taller es una instancia tremendamente importante que nos permite reunir a todos los integrantes de la sección nacional para la CCRVMA, cuya reunión será este mes. Estamos trabajando como una visión país, unidos como delegación nacional para esta instancia internacional", recalcó Juan Enrique Loyer, jefe de la División de Asuntos Antárticos de la Cancillería.

 

Además, Juan Santibáñez, jefe de la División de Desarrollo Pesquero y Acuícola, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, comentó que "estas instancias permiten un análisis más profundo de las medidas, de las propuestas que Chile lleva y también de las propuestas que los otros países tienen antes de llegar a la reunión propiamente tal. Ya tenemos un equipo allá, pero esta reunión nos permite afiatar en definitiva el trabajo de equipo, además, valoramos muchísimo que el INACH nos haya ofrecido la posibilidad de realizar este encuentro acá, en Punta Arenas".

 

"Estas reuniones entre todos nos parecen súper útiles, ya que tenemos la posibilidad de intercambiar los distintos puntos de vista respecto de nuestras actividades respecto de las materias que se trabajan para las reuniones de CCRVMA", añade Valeria Carvajal, gerente de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral.

 

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).



CON ÉXITO FINALIZÓ EL SEGUNDO TALLER DE OPERACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN PUERTO NATALES

RUTA AL AEROPUERTO CONTARÁ CON NUEVA ILUMINACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DESDE 2026

Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.


Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.


SE EFECTUARON TALLERES DE PREPARACIÓN PARA LAS REUNIONES DE LA CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS EN AUSTRALIA

Noticias
Destacadas
CARTA DIRECTOR (2)

COLECTIVO DE MUJERES ANTÁRTICAS SE PRONUNCIAN ANTE SENTENCIA POR CASO DE VIOLACIÓN DE CIENTÍFICA FRANCESA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

Solución a la deuda histórica

MINEDUC HABILITÓ PLATAFORMA PARA REVISAR EL ESTADO DE TRÁMITE DE LA DEUDA HISTÓRICA: 15.560 DOCENTES RECIBIRÁN EL APORTE DESDE EL 17 DE OCTUBRE

Sigue-la-incertidumbre-por-el-retorno-a-clases-presenciales

MAGALLANES CONCENTRA LAS PEORES CIFRAS DE ASISTENCIA ESCOLAR DEL PAÍS EN 2025

