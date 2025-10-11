SE EFECTUARON TALLERES DE PREPARACIÓN PARA LAS REUNIONES DE LA CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS EN AUSTRALIA

En dependencias del Instituto Antártico Chileno (INACH) se efectuaron los talleres de preparación de lo que serán las reuniones internacionales de la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) que se llevarán a cabo en Hobart, Australia, en noviembre. Estos talleres resultaron útiles como una forma de afinar y coordinar la postura del país respecto de temas como las Áreas Marinas Protegidas (AMP) y el manejo pesquero sustentable.

Francisco Santa Cruz, investigador del INACH y representante chileno ante la CCRVMA, señaló que "buscamos llegar a instancias internacionales con una posición como país lo más clara posible, donde otras naciones también llegan muy bien preparadas. En general, somos una delegación pequeña, así que si podemos anticipar las discusiones y nuestras distintas posturas, tenemos mucho camino ganado".

"Este taller es una instancia tremendamente importante que nos permite reunir a todos los integrantes de la sección nacional para la CCRVMA, cuya reunión será este mes. Estamos trabajando como una visión país, unidos como delegación nacional para esta instancia internacional", recalcó Juan Enrique Loyer, jefe de la División de Asuntos Antárticos de la Cancillería.

Además, Juan Santibáñez, jefe de la División de Desarrollo Pesquero y Acuícola, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, comentó que "estas instancias permiten un análisis más profundo de las medidas, de las propuestas que Chile lleva y también de las propuestas que los otros países tienen antes de llegar a la reunión propiamente tal. Ya tenemos un equipo allá, pero esta reunión nos permite afiatar en definitiva el trabajo de equipo, además, valoramos muchísimo que el INACH nos haya ofrecido la posibilidad de realizar este encuentro acá, en Punta Arenas".

"Estas reuniones entre todos nos parecen súper útiles, ya que tenemos la posibilidad de intercambiar los distintos puntos de vista respecto de nuestras actividades respecto de las materias que se trabajan para las reuniones de CCRVMA", añade Valeria Carvajal, gerente de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral.

