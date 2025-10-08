Punta Arenas,
8 de octubre de 2025

"DESDE UNA ÓPTICA DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO NO ES BUENO HABLAR DE IMPUESTOS CUANDO SON INDUSTRIAS EN DESARROLLO” PLANTEA EL CONSULTOR MARCELO CORTÍNEZ

Aquí hidrógeno verde.

marcelocortinez

En el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el consultor independiente en economía energética, Marcelo Cortínez, abordó los principales desafíos y oportunidades que enfrenta Chile —y particularmente Magallanes— ante el desarrollo de la industria del hidrógeno verde.

Cortínez destacó que la futura ley de fomento al hidrógeno verde debe ser analizada con cuidado para no frenar la expansión de un sector incipiente. “Desde una óptica de impulsar el crecimiento no es bueno hablar de impuestos cuando son industrias o empresas en desarrollo”, afirmó. En ese sentido, advirtió que “sacar un proyecto de ley muy encima de una industria que quiere partir, es una zancadilla a esta industria emergente”.

El consultor subrayó que Magallanes enfrentará un escenario de grandes posibilidades, pero también de presión por avanzar rápidamente: “Magallanes se va a ver con una gran oportunidad y con un gran estrés también por querer avanzar más rápido”.

Cortínez recalcó la necesidad de fortalecer la capacidad del país para manejar proyectos de gran envergadura, señalando que “no estamos acostumbrados en Chile a trabajar con grandes proyectos como estos, en términos de los montos contemplados”. Asimismo, enfatizó la importancia de equilibrar los compromisos internacionales con las condiciones locales: “Somos parte del Acuerdo de París, queremos aportar a la carbono neutralidad, pero tenemos que adaptarnos también mediante nuestra realidad”.

Respecto a la innovación y la planificación estratégica, indicó que “el H2V abre una gran puerta pero parece que estamos escasos en innovación” y sostuvo que “Chile pareciera ser que no tiene una política de Estado en materia energética”. Recordó que el país fue pionero en la liberalización del mercado energético en los años 80, pero que “ha faltado una hoja de ruta permanente en el tiempo más allá de los gobiernos de turno”.

El espacio “Aquí Hidrógeno Verde” busca acercar a la comunidad magallánica a los desafíos y oportunidades que representa esta nueva industria, transmitiéndose todos los martes de 11:00 a 12:00 horas por Polar Comunicaciones.



trabajadoresenap

DIRECTOR DEL SINDICATO DE ENAP CUESTIONA RETROCESOS DEL EJECUTIVO EN POLÍTICAS ENERGÉTICAS PARA MAGALLANES Y AYSÉN, EN MATERIA DE SUBSIDIO AL CABOTAJE E HIDROGENO VERDE

MUNICIPIO INFORMA 75% DE AVANCE EN OBRAS DE LA PLAZA CÍVICA SECTOR SUR

Leer Más

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

pdijeferegional

PREFECTO INSPECTOR CARLOS VÁSQUEZ ASUME COMO JEFE REGIONAL DE LA PDI EN MAGALLANES

lluviacida

DUO DE MÚSICA ELECTRÓNICA LLUVIA ÁCIDA RESCATA LA HISTORIA DEL PUNTARENAZO CON UN DISCO QUE MEZCLA TESTIMONIOS REALES Y PAISAJES SONOROS DE MAGALLANES

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE MAGALLANES INFORMA RENUNCIA DE LA SEREMI DE SALUD DRA. LIDIA AMARALES OSORIO

