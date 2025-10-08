"DESDE UNA ÓPTICA DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO NO ES BUENO HABLAR DE IMPUESTOS CUANDO SON INDUSTRIAS EN DESARROLLO” PLANTEA EL CONSULTOR MARCELO CORTÍNEZ

En el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el consultor independiente en economía energética, Marcelo Cortínez, abordó los principales desafíos y oportunidades que enfrenta Chile —y particularmente Magallanes— ante el desarrollo de la industria del hidrógeno verde.

Cortínez destacó que la futura ley de fomento al hidrógeno verde debe ser analizada con cuidado para no frenar la expansión de un sector incipiente. “Desde una óptica de impulsar el crecimiento no es bueno hablar de impuestos cuando son industrias o empresas en desarrollo”, afirmó. En ese sentido, advirtió que “sacar un proyecto de ley muy encima de una industria que quiere partir, es una zancadilla a esta industria emergente”.

El consultor subrayó que Magallanes enfrentará un escenario de grandes posibilidades, pero también de presión por avanzar rápidamente: “Magallanes se va a ver con una gran oportunidad y con un gran estrés también por querer avanzar más rápido”.

Cortínez recalcó la necesidad de fortalecer la capacidad del país para manejar proyectos de gran envergadura, señalando que “no estamos acostumbrados en Chile a trabajar con grandes proyectos como estos, en términos de los montos contemplados”. Asimismo, enfatizó la importancia de equilibrar los compromisos internacionales con las condiciones locales: “Somos parte del Acuerdo de París, queremos aportar a la carbono neutralidad, pero tenemos que adaptarnos también mediante nuestra realidad”.

Respecto a la innovación y la planificación estratégica, indicó que “el H2V abre una gran puerta pero parece que estamos escasos en innovación” y sostuvo que “Chile pareciera ser que no tiene una política de Estado en materia energética”. Recordó que el país fue pionero en la liberalización del mercado energético en los años 80, pero que “ha faltado una hoja de ruta permanente en el tiempo más allá de los gobiernos de turno”.

El espacio “Aquí Hidrógeno Verde” busca acercar a la comunidad magallánica a los desafíos y oportunidades que representa esta nueva industria, transmitiéndose todos los martes de 11:00 a 12:00 horas por Polar Comunicaciones.





​

