DATOS OFICIALES CONFIRMAN CRECIMIENTO ECONÓMICO Y ALZA DEL TURISMO EN MAGALLANES

​La Secretaría Regional Ministerial de Hacienda de Magallanes y de la Antártica Chilena informa a la comunidad los últimos resultados económicos publicados por el Banco Central de Chile y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los cuales muestran señales favorables tanto a nivel nacional como regional.



​Actividad económica nacional:



IMACEC con desempeño positivo El IMACEC correspondiente a octubre de 2025 registró un crecimiento de 2,2% en comparación con igual mes del año anterior. En tanto, el IMACEC no minero creció 2,6% anual, reflejando un mayor dinamismo en sectores como comercio y servicios. Este desempeño confirma que la economía nacional continúa recuperando dinamismo, con un entorno de mayor estabilidad y mejores perspectivas para la inversión.



​El Seremi de Hacienda de Magallanes, Álvaro Vargas, destacó que “estas cifras muestran que las políticas fiscales y macroeconómicas adoptadas permiten consolidar una recuperación sostenida, reforzando la estabilidad del país y generando un ambiente propicio para los sectores productivos”.

Turismo en Magallanes: aumento de 7,8% en pernoctaciones

A nivel regional, el INE informó que las pernoctaciones en Magallanes aumentaron un 7,8% interanual en octubre de 2025. Este incremento evidencia un mayor flujo de visitantes nacionales e internacionales y demuestra que Magallanes mantiene una relevancia destacada dentro de la oferta turística del país, beneficiándose además de una imagen país sólida y una economía estable, factores que fortalecen la confianza de visitantes y mercados.



Seremi Vargas señaló que “esta notable alza en las pernoctaciones confirma que nuestra región sigue siendo un destino atractivo, manteniendo visibilidad y competitividad a nivel nacional e internacional”.

​Importancia de utilizar información oficial y análisis completos

La autoridad regional recalcó que “para evaluar adecuadamente el estado de un sector económico, es fundamental basarse en información oficial, actualizada y con comparaciones metodológicamente consistentes”. Añadió que “interpretaciones basadas en mediciones parciales pueden llevar a conclusiones equívocas, especialmente en sectores tan dinámicos como el turismo, donde influyen factores estacionales, de conectividad, oferta regional y contexto internacional”.

Compromiso del Gobierno con el desarrollo de los sectores productivos



El Seremi de Hacienda subrayó que “el Gobierno del Presidente Gabriel Boric mantiene un compromiso firme con el fortalecimiento de los sectores productivos de Magallanes, especialmente de turismo, comercio e inversiones regionales”.

​Magallanes ha reforzado su posicionamiento internacional, reflejado en hitos como la realización en Puerto Natales del evento de la Adventure Travel Trade Association (ATTA) y, por primera vez en Chile, la sede del Encuentro de Alcaldes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en marzo de este año.



​ En 2024, el Gobierno ingresó al Congreso la Ley de Promoción al Turismo, impulsada por los Ministerios de Hacienda y Economía, que duplica los recursos destinados a promoción turística, moderniza instrumentos y crea un marco estable para potenciar destinos regionales como Magallanes.



​“Los datos muestran el compromiso que hemos asumido como Gobierno, junto al trabajo del sector privado y de los actores locales, para fortalecer el turismo en la Región de Magallanes. En sólo un año hemos concretado tres hitos internacionales inéditos para la región y hemos dejado proyectada una inversión significativa, orientada a seguir desarrollando el turismo en todo el territorio, no sólo en la capital regional. Para consolidar a Magallanes como un destino turístico de nivel mundial, será fundamental que los próximos gobiernos mantengan esta línea de trabajo. Al mismo tiempo, es importante que el sector privado continúe modernizándose y abordando los desafíos que aún pueden afectar la experiencia de los visitantes, como la calidad del servicio o la oferta turística disponible los fines de semana y en momentos de alta llegada de turistas.”



El Seremi Vargas concluyó que “Estos esfuerzos estructurales, sumados a los datos oficiales actualizados refuerzan la proyección de un escenario favorable para la próxima temporada turística y reafirman nuestro compromiso con un Magallanes más competitivo, inclusivo y desarrollado.”





