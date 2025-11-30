Punta Arenas,
30 de noviembre de 2025

REALIZAN CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO EN EL DESTACAMENTO MOTORIZADO N°11 CAUPOLICÁN

Tierra del Fuego. ​

CM1

Este jueves se realizó la ceremonia oficial de cambio de mando del Destacamento Motorizado N°11 Caupolicán, instancia en la que el Coronel José Melo Garcés culminó su destacada labor en la provincia de Tierra del Fuego para continuar su carrera militar en una nueva destinación.

Durante la actividad, el mando de la unidad fue entregado al Comandante Hernán Ramírez Baeza, quien asume esta responsabilidad con el compromiso de dar continuidad al trabajo institucional en beneficio de la comunidad fueguina. Desde la Delegación Presidencial se le extendieron los mejores deseos de éxito en esta nueva etapa de liderazgo.

El Delegado Presidencial Provincial, José Campos Prieto resaltó el importante rol que cumple el Destacamento Motorizado N°11 Caupolicán en materias de apoyo, colaboración y servicio a la comunidad, subrayando su aporte permanente en situaciones de emergencia, actividades cívicas y operativos en terreno. Asimismo, entregó un especial reconocimiento al Coronel Melo por su compromiso, profesionalismo y trayectoria en la provincia, destacando además la condecoración recibida por sus 30 años de servicio en el Ejército de Chile.

La ceremonia reafirmó el vínculo entre las instituciones civiles y militares, y el compromiso conjunto de seguir trabajando por el bienestar y seguridad de Tierra del Fuego.


CM1

AL7A9233

