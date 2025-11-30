SERVICIOS DE JUSTICIA Y SERNAC ATENDERÁN EN MÓDULO CENTRAL DE ZONAUSTRAL

La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, destacó la relevancia de esta actividad en terreno, una de las últimas del presente año, y que brindará atenciones de la más diversa índole a través de los servicios dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Con motivo de la actividad se darán cita allí: el Servicio de Registro Civil e Identificación, Defensoría Penal Pública, Servicio Médico Legal (SML), Gendarmería de Chile, la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, a los cuales se sumarán el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y la Comisión Verdad y Niñez, que busca esclarecer la verdad sobre violaciones a los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes bajo la tutela del Sename o en sistemas de cuidado alternativo privados entre 1979 y 2021.

La autoridad extendió una especial invitación a esta “Plaza de Justicia”, que permitirá acceder a la obtención de cédula de identidad y pasaporte, activación de Clave Única, asesoría y orientación jurídica gratuita en ámbitos de familia, civil y penal, además de información sobre la eliminación de antecedentes penales, entre otras prestaciones.

Finalmente, agradeció todo el apoyo brindado por la gerencia de ZonAustral para el desarrollo de diversas iniciativas del sector Justicia, las cuales buscan descentralizar sus distintos trámites y procurar que las atenciones que brindan sus servicios dependientes y relacionados lleguen a toda la ciudadanía.



