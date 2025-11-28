RADIO CARABINEROS DE CHILE: HISTORIA, MISIÓN Y DESAFÍOS EN LA ERA DIGITAL

Recibimos al Sargento 2° Óscar Muñoz Serón, integrante del equipo de Radio Carabineros de Chile, para profundizar en el rol histórico y actual de este medio de comunicación institucional que ha acompañado a la ciudadanía por décadas.

Durante la conversación, partimos con una pregunta clave: ¿Qué es la Radio Carabineros y cuál es su propósito histórico? Desde allí, el sargento Muñoz nos llevó a un recorrido por los orígenes de este medio, explicando cuándo y cómo surge, qué necesidad vino a cubrir en sus primeros años y el papel fundamental que cumplió en la comunicación interna y externa de la institución.

También recordó algunos hitos y momentos históricos que marcaron su trayectoria y que han cimentado su relevancia dentro del país.El diálogo avanzó hacia la misión actual de la radio, tanto al interior de Carabineros como hacia la comunidad. El invitado detalló los programas y contenidos que hoy conforman la parrilla programática, cómo se produce la información y qué diferencia a Radio Carabineros del resto de los medios radiales nacionales. Además, destacó la participación ciudadana, ya sea aportando datos, reportando situaciones que afectan la convivencia o acercándose para resolver dudas.

También profundizamos en el equipo humano que sostiene este trabajo comunicacional, conociendo cuántas personas componen Radio Carabineros y qué funciones cumplen. Muñoz explicó además por qué la radiodifusión ha sido un pilar del trabajo policial, cómo se integra este medio al ecosistema comunicacional de la institución y qué habilidades requiere un carabinero para desempeñarse en este espacio.Finalmente, analizamos los desafíos de la era digital, desde la necesidad de adaptarse a nuevas audiencias hasta los proyectos e innovaciones que se proyectan para mantener vigente y cercano este histórico medio en tiempos de inmediatez y redes sociales.Si quieres conocer todos los detalles de la entrevista, te invitamos a ver la conversación completa en el siguiente enlace:







