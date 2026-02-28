AUTORIDADES FIRMAN PRIMER PROTOCOLO PARA TRASLADO DE FALLECIDOS EN CABO DE HORNOS

Se realizó la firma del primer Protocolo de Levantamiento, Conservación y Traslado de Fallecidos para la comuna de Cabo de Hornos, instrumento que tiene por finalidad coordinar las acciones de las instituciones competentes ante la ocurrencia de hechos fatales en la Provincia Antártica Chilena que requieran la realización de procedimientos médico-legales destinados a establecer la identidad del fallecido, la causa de muerte y la eventual participación de terceros.

En dicho documento participa la Delegación Presidencial Provincial, el Servicio Médico Legal (SML) y diversas instituciones con presencia en el territorio, entre ellas la Armada de Chile, la Fiscalía Local, Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Hospital Comunitario “Cristina Calderón”, la Municipalidad de Cabo de Hornos y la Primera Compañía de Bomberos.

Respecto de este avance, el Dr. René Castro Cid, Director Regional del Servicio Médico Legal, desarrolló una exposición referida a un diagnóstico y avances referidos a la situación de la Provincia Antártica en el ámbito forense, señalando que se trata de una herramienta largamente esperada, que marca un hito inicial para fortalecer y agilizar el trabajo interinstitucional en una materia especialmente sensible. Destacó que el instrumento permite ordenar la primera respuesta ante un deceso ocurrido en la provincia, estableciendo condiciones adecuadas para el levantamiento y posterior traslado hacia la capital regional, donde se realizan las pericias médico-legales correspondientes.

Asimismo, subrayó que este paso constituye el cierre de una primera fase, cuyo objetivo final es avanzar hacia un modelo similar al existente en la Provincia de Tierra del Fuego, proyectando en el futuro la instalación de una unidad básica forense en Puerto Williams.

El profesional destacó el trabajo coordinado desarrollado entre la SEREMÍA de Justicia y Derechos Humanos, la Delegación Presidencial Regional, la Delegación Provincial Antártica, la Municipalidad de Cabo de Hornos y las instituciones presentes en el territorio, señalando que este esfuerzo conjunto permitirá “garantizar traslados adecuados de las personas fallecidas hacia Punta Arenas, asegurando que los procedimientos se realicen bajo estándares técnicos y de dignidad”.

Por su parte, la Delegada Presidencial de la Provincia Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, valoró la formalización de este instructivo, especialmente considerando las particularidades geográficas y logísticas del territorio. Señaló que las instituciones, junto a la Delegación Presidencial Provincial, han trabajado históricamente de manera colaborativa para asegurar que estos procesos se desarrollen de forma correcta y respetuosa hacia las personas fallecidas y sus familias, destacando que este documento viene a respaldar y fortalecer formalmente dicha práctica.

En tanto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, calificó la firma del protocolo como un hito regional, señalando que “este instrumento fortalece la presencia del Estado en un territorio extremo, donde las distancias y condiciones geográficas exigen respuestas claras y coordinadas. Avanzar en esta materia es también una señal de respeto hacia las comunidades de Cabo de Hornos, asegurando que, incluso en circunstancias dolorosas, existan estándares definidos, responsabilidades claras y una articulación interinstitucional que otorgue certeza y dignidad. Este hito reafirma nuestro compromiso como Gobierno de seguir fortaleciendo las capacidades locales y avanzar progresivamente hacia mayores niveles de autonomía en la provincia



