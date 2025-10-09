AVANZA “CIUDAD DE LOS VIENTOS” EN PUNTA ARENAS: AUTORIDADES DAN A CONOCER PROCESO DE ADSCRIPCIÓN PARA 250 SOLUCIONES HABITACIONALES

Fue en el auditorio del edificio de los Servicios Públicos, en pleno centro de Punta Arenas, que este miércoles se dio a conocer el proceso de adscripción al proyecto “Ciudad de los Vientos”, en su primera etapa, en el contexto del Plan Urbano Habitacional para la capital regional de Magallanes.

Frente a cientos de vecinos y vecinas de la ciudad, además de profesionales del sector, autoridades locales, representantes del mundo privado y por cierto, el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies; el director subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), Omar González pormenorizó en la iniciativa: se trata de 250 soluciones habitacionales (220 departamentos y 30 casas en esta primera etapa, para alcanzar en el mediano plazo las 750 soluciones habitacionales) para sectores medios, en este estado de las cosas, particularmente para familias que tengan el subsidio DS1 vigente y que pertenezcan a los tramos 1, 2 y 3.

Además de las mismas casas, el Gobernador Flies contextualizó que “’Ciudad de los Vientos’ viene a ser un proyecto muy ambicioso, que estamos conversando hace muchos meses con el ministerio de Vivienda, y que es de integración social: un tema muy importante para nosotros, como Gobierno Regional, y especialmente para el Consejo Regional”.

Siguió la máxima autoridad regional: “Este complejo va con un desarrollo a futuro: aparte de todas las áreas verdes, que son extraordinarias y que también beneficia a quienes viven en el lugar, como a los del sector Nelda Panicucci; está también coordinado para que tengan un jardín infantil en el futuro, para que tengan un colegio, un Centro de Salud Familiar (Cesfam) y también, algo que hemos hablado con el ministerio de Transportes, que es el extender las líneas de transporte mayor hacia allá. Estamos contentos, y esperamos que el proceso de postulación sea exitoso”.

Por su parte, el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe relevó la característica principal de Ciudad de los Vientos: “Está destinado a sectores medios y emergentes, algo que no se podía haber hecho sin la colaboración de este convenio de programación que tenemos con el Gobierno Regional, para que pueda cofinanciarlo y así podamos disminuir la brecha existente para adquirir su vivienda entre los sectores vulnerables y los medios”.

Los mayores beneficiarios serán los del tramo 3 (340 familias), seguidas por el tramo 2 (238), mientras que el tramo 1 serán 108.

El modelo integrado para ello considera la entrega de recursos a familias de ingresos medios por parte del Gobierno Regional, más el aporte del ministerio de Vivienda y Urbanismo, más el ahorro que pueda tener cada familia, más el crédito hipotecario.

Otra característica fue el precio menor del dividendo, que para los sectores medios será de $383.996, mientras que para el intermedio será de $213.056

El proyecto lleva en la actualidad un 14% de avance y su construcción está a cargo de Salfa. La proyección de entrega es para 2027. Cristóbal Bascuñán, gerente regional de la constructora, valoró “la planificación que hay detrás de estas iniciativas, no solamente en términos constructivos, sino en hacer infraestructura para que, en el fondo, los barrios y los distintos lugares de la ciudad puedan funcionar de manera adecuada”.

“Aquí vemos no solamente el Plan Urbano Habitacional como proyecto inmobiliario, sino que además hay una macroinfraestructura que se está haciendo (…) Como rubro de la construcción, somos unos convencidos de que, en la medida en que uno tiene visibilidad de estabilidad, de proyección, de ordenamiento territorial, las cosas van funcionando mejor”, concluyó.

Los criterios de selección serán: antigüedad del subsidio (40%), número de postulaciones previas sin asignación (20%), presencia de personas mayores en el núcleo familiar (15%), mujeres jefas de hogar (15%) y residencia en la comuna de Punta Arenas (10%).





