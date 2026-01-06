Punta Arenas,
6 de enero de 2026

SAMU MAGALLANES DESTACA EL ROL CLAVE DE LA REANIMACIÓN PREHOSPITALARIA EN EMERGENCIAS VITALES

Buenos Días Región

Karin Vera, enfermera y reanimadora SAMU

En el marco de la conmemoración del Día del Reanimador SAMU, celebrado cada 7 de enero, el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones conversó con Karin Vera, enfermera y reanimadora del SAMU Magallanes, quien relevó la importancia del trabajo que realiza este equipo como primera respuesta ante situaciones extremas en toda la región.

Durante la entrevista en Buenos Días Región, Vera explicó que el SAMU es la institución prehospitalaria más completa de Magallanes, con personal altamente capacitado y una estructura que ha evolucionado positivamente con los años. Detalló el rol fundamental del Centro Regulador, encargado de recibir las llamadas al 131, recopilar información clave y determinar el tipo de ambulancia que debe acudir: básica o avanzada, según la gravedad del caso.

La profesional subrayó la relevancia de entregar información clara y precisa al momento de llamar, ya que la categorización de la emergencia permite una respuesta más eficiente. También destacó la disminución de llamadas falsas y la incorporación de nuevas ambulancias en 2025, más seguras y tecnológicamente avanzadas.

Vera comentó que se está trabajando en capacitación con postas rurales como las de Villa Tehuelches, Río Verde y Punta Delgada, fortaleciendo la coordinación ante accidentes interprovinciales, especialmente en temporadas de mayor riesgo vial.


SAMU MAGALLANES REFUERZA LLAMADO A LA PREVENCIÓN Y AL USO RESPONSABLE DEL 131 EN AÑO NUEVO

MINVU Y GOBIERNO REGIONAL CONECTARÁN EMBLEMÁTICOS BARRIOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CALLES EL OVEJERO Y MIRAFLORES

​El Sector de El Ovejero fue visitado por el Gobernador Regional, Jorge Flies Añón, el Seremi Minvu, Marco Uribe Saldivia y el director regional (S) del Serviu Omar González Asenjo, junto a representantes de la empresa contratista y equipos técnicos a cargo de la obra.

PROPUESTA IMAGEN OBJETIVO PRC (5)

MUNICIPIO PRESENTA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR A LA COMUNIDAD

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CONGRESO FUTURO 2026 INICIA SU 15ª EDICIÓN EN PUNTA ARENAS CON UNA JORNADA ABIERTA A LA COMUNIDAD MAGALLÁNICA

directoracorfo

HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES: CORFO REALIZA BALANCE 2025 Y MIRA CON OPTIMISMO EL FUTURO DEL SECTOR

BAPPERU

EL BAP CARRASCO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ VISITA PUNTA ARENAS EN CHILE EN SU VIAJE A LA ANTÁRTICA

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA