SAMU MAGALLANES DESTACA EL ROL CLAVE DE LA REANIMACIÓN PREHOSPITALARIA EN EMERGENCIAS VITALES

En el marco de la conmemoración del Día del Reanimador SAMU, celebrado cada 7 de enero, el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones conversó con Karin Vera, enfermera y reanimadora del SAMU Magallanes, quien relevó la importancia del trabajo que realiza este equipo como primera respuesta ante situaciones extremas en toda la región.

Durante la entrevista en Buenos Días Región, Vera explicó que el SAMU es la institución prehospitalaria más completa de Magallanes, con personal altamente capacitado y una estructura que ha evolucionado positivamente con los años. Detalló el rol fundamental del Centro Regulador, encargado de recibir las llamadas al 131, recopilar información clave y determinar el tipo de ambulancia que debe acudir: básica o avanzada, según la gravedad del caso.

La profesional subrayó la relevancia de entregar información clara y precisa al momento de llamar, ya que la categorización de la emergencia permite una respuesta más eficiente. También destacó la disminución de llamadas falsas y la incorporación de nuevas ambulancias en 2025, más seguras y tecnológicamente avanzadas.



Vera comentó que se está trabajando en capacitación con postas rurales como las de Villa Tehuelches, Río Verde y Punta Delgada, fortaleciendo la coordinación ante accidentes interprovinciales, especialmente en temporadas de mayor riesgo vial.



