Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de febrero de 2026

CLUB AONIKENK DE HOCKEY DESTACA CRECIMIENTO DEL DEPORTE Y LLAMA A FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

​Buenos Días Región

Hockey

Durante el programa Buenos Días Región, integrantes del Club de Hockey sobre hielo Aonikenk de Punta Arenas, destacaron el crecimiento del deporte y la necesidad de instalaciones adecuadas para poder practicarlo.

Según Yael Núñez, director técnico, el talento local es competitivo a nivel nacional, pero les la falta infraestructura adecuada. Actualmente entrenan en una pista que no cumple con medidas reglamentarias, y deben adaptarse a espacios reducidos y horarios limitados. 

Desde el club hicieron un llamado a las autoridades para avanzar en la construcción de una cancha que permita entrenamientos regulares, competencias y un desarrollo sostenido del deporte.

Roberto Sahr

ROBERTO SAHR APOYA LA IDEA DE QUE SU PARTIDO (P. DE LA GENTE) MANTENGA SU INDEPENDENCIA PARA APOYAR INICIATIVAS QUE BENEFICIEN A LAS PERSONAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ADJUDICA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El proyecto considera una inversión sectorial cercana a los dos mil millones de pesos y contempla el reordenamiento perimetral del parque, la renovación de las canchas y mejoras en los estacionamientos y pórtico principal.

​El proyecto considera una inversión sectorial cercana a los dos mil millones de pesos y contempla el reordenamiento perimetral del parque, la renovación de las canchas y mejoras en los estacionamientos y pórtico principal.

MINVU - Segundo mejoramiento del Parque María Behety_1
nuestrospodcast
PARRILLA OFICIAL DEL FESTIVAL DE VERANO 2026 (2)

ATENCIÓN PUNTA ARENAS: FESTIVAL DE VERANO 2026 PRESENTA SU PARRILLA OFICIAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
PARRILLA OFICIAL DEL FESTIVAL DE VERANO 2026 (2)

ATENCIÓN PUNTA ARENAS: FESTIVAL DE VERANO 2026 PRESENTA SU PARRILLA OFICIAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
andres montero j

COLUMNA DE OPINIÓN | LA ONU SE CAE A PEDAZOS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
VIVE PÁDEL

NUEVO TORNEO EN VIENTO AUSTRAL MARCA EL INICIO DE LA TEMPORADA 2026 DEL PÁDEL EN MAGALLANES