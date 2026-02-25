CLUB AONIKENK DE HOCKEY DESTACA CRECIMIENTO DEL DEPORTE Y LLAMA A FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Durante el programa Buenos Días Región, integrantes del Club de Hockey sobre hielo Aonikenk de Punta Arenas, destacaron el crecimiento del deporte y la necesidad de instalaciones adecuadas para poder practicarlo.

Según Yael Núñez, director técnico, el talento local es competitivo a nivel nacional, pero les la falta infraestructura adecuada. Actualmente entrenan en una pista que no cumple con medidas reglamentarias, y deben adaptarse a espacios reducidos y horarios limitados.

Desde el club hicieron un llamado a las autoridades para avanzar en la construcción de una cancha que permita entrenamientos regulares, competencias y un desarrollo sostenido del deporte.

