Punta Arenas,
25 de febrero de 2026

CONCEJAL BECERRA ADVIERTE CRISIS POR CEMENTERIO DE MASCOTAS EN PUNTA ARENAS

Buenos Días Región

José Becerra Carvajal, Concejal de Punta Arenas

En el programa Buenos Días Región, el concejal de Punta Arenas, José Becerra Carvajal, abordó la polémica por el cierre del cementerio ilegal de mascotas en Agua Fresca, señalando que existe desinterés de distintas autoridades frente a un problema que involucra salud pública, sobrepoblación canina e insalubridad. Advirtió que el aumento de jaurías y mordeduras en distintos barrios refleja la falta de políticas efectivas en tenencia responsable.

El edil recordó que el terreno no es municipal y que el lugar pasó de tener cerca de 30 tumbas a más de mil, lo que evidencia la necesidad urgente de una solución formal para la disposición final de mascotas. Cuestionó además que los municipios asuman nuevas responsabilidades sin financiamiento suficiente y criticó la lentitud en avanzar en reformas legales y recursos permanentes.

Becerra mencionó el anuncio presidencial de una línea de financiamiento para cementerios municipales de mascotas a través de Subdere, pero enfatizó que estos proyectos requieren normativa sanitaria, terreno adecuado y recursos para su construcción y mantención. “No sacamos nada con prohibir si no entregamos soluciones reales”, afirmó.

Como alternativa más inmediata, propuso retomar el proyecto de un crematorio municipal, considerando que las opciones privadas tienen altos costos. Finalmente, llamó a una coordinación efectiva entre municipio, Armada, Bienes Nacionales, Delegación Presidencial y Subdere para enfrentar una problemática que aseguró no se resolverá con más mesas de trabajo, sino con decisiones concretas.

Alejandro Fernández, Director regional Servicio Biodiversidad Áreas Protegidas

NUEVO SERVICIO DE BIODIVERSIDAD INICIA OPERACIONES EN MAGALLANES Y ASUME GESTIÓN PROGRESIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS

MINVU ADJUDICA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY EN PUNTA ARENAS

​El proyecto considera una inversión sectorial cercana a los dos mil millones de pesos y contempla el reordenamiento perimetral del parque, la renovación de las canchas y mejoras en los estacionamientos y pórtico principal.

EDELMAG SE PREPARA PARA LA TEMPORADA INVERNAL CON MANTENIMIENTO EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EDELMAG SE PREPARA PARA LA TEMPORADA INVERNAL CON MANTENIMIENTO EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN

CIRCO DE LA MEMORIA 2

CARNAVAL “RUTA DE LOS MARES”: MÚSICA, CIRCO Y COLOR EN LOS BARRIOS EL PINGÜINO Y LOTEO DEL MAR

Gato rescatado en plaza de Punta Arenas

BOMBEROS RESCATAN A GATO ATRAPADO EN ÁRBOL DE LA PLAZA MUÑOZ GAMERO EN PUNTA ARENAS