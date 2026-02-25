CONCEJAL BECERRA ADVIERTE CRISIS POR CEMENTERIO DE MASCOTAS EN PUNTA ARENAS

En el programa Buenos Días Región, el concejal de Punta Arenas, José Becerra Carvajal, abordó la polémica por el cierre del cementerio ilegal de mascotas en Agua Fresca, señalando que existe desinterés de distintas autoridades frente a un problema que involucra salud pública, sobrepoblación canina e insalubridad. Advirtió que el aumento de jaurías y mordeduras en distintos barrios refleja la falta de políticas efectivas en tenencia responsable.

El edil recordó que el terreno no es municipal y que el lugar pasó de tener cerca de 30 tumbas a más de mil, lo que evidencia la necesidad urgente de una solución formal para la disposición final de mascotas. Cuestionó además que los municipios asuman nuevas responsabilidades sin financiamiento suficiente y criticó la lentitud en avanzar en reformas legales y recursos permanentes.

Becerra mencionó el anuncio presidencial de una línea de financiamiento para cementerios municipales de mascotas a través de Subdere, pero enfatizó que estos proyectos requieren normativa sanitaria, terreno adecuado y recursos para su construcción y mantención. “No sacamos nada con prohibir si no entregamos soluciones reales”, afirmó.

Como alternativa más inmediata, propuso retomar el proyecto de un crematorio municipal, considerando que las opciones privadas tienen altos costos. Finalmente, llamó a una coordinación efectiva entre municipio, Armada, Bienes Nacionales, Delegación Presidencial y Subdere para enfrentar una problemática que aseguró no se resolverá con más mesas de trabajo, sino con decisiones concretas.