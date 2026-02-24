Punta Arenas,
24 de febrero de 2026

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZA PAIC 2026 CON $130 MILLONES PARA PROYECTOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES

El fondo municipal financiará iniciativas comunitarias en siete líneas de apoyo. Las postulaciones estarán abiertas entre el 27 de febrero y el 31 de marzo a través del sitio web www.puntarenas.cl .

PAIC 2026 (3)

La Municipalidad de Punta Arenas realizó el lanzamiento oficial de las bases del Programa de Apoyo a Iniciativas Comunitarias (PAIC) 2026, fondo que este año dispondrá de $130 millones para financiar proyectos presentados por organizaciones sociales de la comuna.

El alcalde Claudio Radonich destacó el impacto que ha tenido este instrumento en la última década, señalando que 488 agrupaciones han podido ejecutar proyectos gracias a este financiamiento municipal.

“Estamos muy contentos porque estos recursos permiten concretar mejoras reales en los barrios. El 90% del financiamiento lo aporta la Municipalidad y el 10% las organizaciones, lo que genera compromiso y corresponsabilidad. Invitamos a juntas de vecinos, clubes deportivos, agrupaciones de adultos mayores, organizaciones de mujeres y culturales a que se atrevan a postular”, afirmó el jefe comunal.


Bases y plazos de postulación

Las bases del PAIC 2026 estarán disponibles desde el 27 de febrero hasta el 31 de marzo en el sitio web oficial www.puntarenas.cl, donde también se habilitará el proceso de postulación en línea.

Durante marzo se desarrollarán tres jornadas de capacitación —presenciales y online— para orientar a las organizaciones en la correcta formulación de sus proyectos. Los resultados de la convocatoria se darán a conocer el 11 de mayo.


Siete líneas de financiamiento

El programa contempla siete líneas de apoyo, entre ellas:




  • Mejoramiento de viviendas




  • Mejoramiento de sedes sociales




  • Iniciativas deportivas




  • Proyectos recreativos




  • Actividades culturales




  • Proyectos medioambientales




  • Seguridad comunitaria



En esta última línea, se incluye la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia en los barrios, medida que se ha incorporado en los últimos años.

“Este fondo se ha ido ampliando en el tiempo. Hoy incluso permite instalar cámaras de vigilancia en los barrios. Lo importante es no dejar el trámite para última hora y aprovechar las instancias de capacitación”, agregó Radonich.


Experiencia de organizaciones beneficiadas

Durante la actividad, la presidenta de la Junta de Vecinos de Barranco Amarillo, Ana Díaz, valoró el impacto del programa en su sector.

“Gracias al PAIC pudimos mejorar el piso y la pintura de nuestra sede, además de intervenir algunos paraderos. Es un apoyo importante, porque los costos son altos y como vecinos también aportamos con recursos y mano de obra. Lo ideal es que las organizaciones no tengan miedo y se atrevan a postular”, señaló.

En 2025 fueron 43 las agrupaciones beneficiadas, cifra que la administración comunal espera superar en esta nueva convocatoria, reforzando el apoyo directo a iniciativas que nacen desde los propios barrios de Punta Arenas.


Municipalidad de Punta Arenas

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS DECLARA ABANDONO DE MÁS DE MIL BIENES PROVENIENTES DEL AEROPUERTO

