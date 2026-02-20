MOP EJECUTA REPOSICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO EN RUTA 9 SUR

La Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, se encuentra ejecutando faenas de reposición de losas de pavimento, en el marco del contrato Global Mixto Magallanes III Etapa, en la Ruta 9 Sur de Punta Arenas, específicamente en el tramo comprendido entre los km 34,873 y km 36,5.

“Nos encontramos ejecutando estos trabajos para brindar mayor seguridad a los usuarios, debido a que la ruta presentaba losas deterioradas en el sector sur de la ciudad, y hoy estamos considerando a través de la Dirección de Vialidad la reposición de un total de 4.050 m² de superficie”, informó el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández.

Según informó el Director (s) de Vialidad, Sebastián Schadenberg, las obras comenzaron en diciembre de 2025 con la demolición de los pavimentos deteriorados, labores que se mantendrán hasta fines de febrero. En paralelo, el hormigonado de las nuevas losas de pavimento se está ejecutando por etapas, previa preparación de la subbase. Se proyecta que las últimas faenas de hormigón se desarrollen durante los primeros días de marzo.

“Las faenas se desarrollan con señalización activa en toda el área de intervención, incluyendo la instalación de semáforos para regular el tránsito y resguardar la seguridad de los usuarios. Se solicita a quienes transiten por el sector a respetar estrictamente la señalización y las indicaciones del personal de la obra, con el fin de mantener condiciones seguras de circulación y permitir el adecuado avance de los trabajos”, concluyó Schadenberg, informando que se espera que la entrega a tránsito de los paños ejecutado se realice la segunda quincena de marzo de 2026.









