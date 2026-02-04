Punta Arenas,
4 de febrero de 2026

UTRAMAG Y MOP AVANZAN EN PROYECTO CHILE POR CHILE PARA MEJORAR CONECTIVIDAD DE MAGALLANES

Buenos Días Región

Jaime Cárdenas, UTRAMAG

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Jaime Cárdenas, presidente de la Unión de Transportistas de Magallanes (UTRAMAG), abordó los resultados de la reunión sostenida con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. El encuentro se enmarca en el proyecto “Chile por Chile”, orientado a fortalecer la conectividad de la región.

Durante la conversación, el dirigente explicó que la instancia permitió presentar un diagnóstico técnico de la Carretera Austral, elaborado por la propia asociación. Este trabajo consideró registros audiovisuales y mediciones en terreno para identificar los puntos más complejos de la ruta. 

Uno de los principales acuerdos fue iniciar en marzo reuniones con el equipo de vialidad de Aysén y un programa de mejoramiento de la ruta, priorizando la intervención de curvas para facilitar el tránsito de camiones hacia Magallanes.

Finalmente, Cárdenas explicó que esto se ha trabajado desde los conductores propiamente tal, no con otros actores que tendrían implicancia en esta conexión territorial como las empresas de embarcaciones y dueños de los vehículos. 



Josefina Castellvi

FALLECE JOSEFINA CASTELLVÍ, PRIMERA DIRECTORA MUJER DE UNA BASE CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTIDA

AVANZAN LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL EN CALLES DE CERRO CASTILLO

​Los trabajos presentan un 65% de avance y consideran una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, financiados por el Gobierno Regional vía FNDR y ejecutada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

​Los trabajos presentan un 65% de avance y consideran una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, financiados por el Gobierno Regional vía FNDR y ejecutada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

MINVU - Obras de vialidad en Torres del Paine_2
skarleeeeeeeeeth_1743535426_3601358635080664811_2358894517

MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA SE CORONA COMO FLAMANTE GANADORA DEL PROGRAMA NACIONAL FIEBRE DE BAILE

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

COLUMNA DE OPINIÓN | EL VALOR DE LAS CERTIFICACIONES DEL COCH EN LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS EN DEPORTE

SERNAPESCA INFORMA INICIO DE PERÍODO EXTRACTIVO DEL OSTIÓN DEL SUR Y PATAGÓNICO EN MAGALLANES

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS REALIZÓ VISITA EDUCATIVA AL HUMEDAL URBANO MARÍA BEHETY EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS HUMEDALES

michelle bachelte