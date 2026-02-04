UTRAMAG Y MOP AVANZAN EN PROYECTO CHILE POR CHILE PARA MEJORAR CONECTIVIDAD DE MAGALLANES

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Jaime Cárdenas, presidente de la Unión de Transportistas de Magallanes (UTRAMAG), abordó los resultados de la reunión sostenida con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. El encuentro se enmarca en el proyecto “Chile por Chile”, orientado a fortalecer la conectividad de la región.

Durante la conversación, el dirigente explicó que la instancia permitió presentar un diagnóstico técnico de la Carretera Austral, elaborado por la propia asociación. Este trabajo consideró registros audiovisuales y mediciones en terreno para identificar los puntos más complejos de la ruta.

Uno de los principales acuerdos fue iniciar en marzo reuniones con el equipo de vialidad de Aysén y un programa de mejoramiento de la ruta, priorizando la intervención de curvas para facilitar el tránsito de camiones hacia Magallanes.

Finalmente, Cárdenas explicó que esto se ha trabajado desde los conductores propiamente tal, no con otros actores que tendrían implicancia en esta conexión territorial como las empresas de embarcaciones y dueños de los vehículos.

​



​

