Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

2 de febrero de 2026

AQUASUR 2026 DESIGNA AL GOBERNADOR ALEJANDRO SANTANA COMO PRESIDENTE HONORARIO DE LA FERIA ACUÍCOLA

​La principal feria acuícola del hemisferio sur refuerza su vínculo con el territorio al nombrar por primera vez a un gobernador regional como Presidente Honorario de su próxima edición.

gobernador de los lagos

Aquasur anunció que el Gobernador de la Región de Los Lagos, Alejandro Santana Tirachini, asumirá como Presidente Honorario de su edición 2026, marcando un hito en la historia del evento y fortaleciendo el vínculo entre la industria acuícola y el territorio donde esta actividad cumple un rol clave en el desarrollo económico y social.

La designación se oficializó tras una reunión entre el Gobernador Santana y representantes de la organización de la feria, con el respaldo del alcalde de Puerto Montt, en un contexto donde Aquasur se consolida como una plataforma estratégica para proyectar el desarrollo sostenible de la industria, en línea con los desafíos de largo plazo del sector salmonero.

Será la primera vez que Aquasur cuente con un gobernador regional como Presidente Honorario, reforzando su carácter como espacio de encuentro entre autoridades, industria y comunidades. “Para la Región de Los Lagos es muy importante acoger eventos de esta magnitud, que posicionan a nuestro territorio a nivel nacional e internacional y que, al mismo tiempo, dinamizan la economía regional y fortalecen las cadenas productivas vinculadas a la acuicultura”, señaló el Gobernador Alejandro Santana.

Ingeniero comercial de profesión, Santana ha desarrollado una trayectoria ligada a la gestión pública y territorial, con foco en el fortalecimiento de sectores productivos estratégicos del sur de Chile, promoviendo la colaboración público-privada, la generación de empleo y el crecimiento económico, con especial atención en la acuicultura.

En su decimotercera versión, Aquasur 2026 se realizará entre el 24 y el 26 de marzo, en el sector La Laja de Puerto Montt, reuniendo a más de 400 empresas nacionales e internacionales. El encuentro contará además con un Congreso Internacional, considerado la principal plataforma de diálogo público-privado y científico-industrial del sector acuícola en el hemisferio sur, abordando sostenibilidad, innovación tecnológica, bienestar animal y estándares internacionales.


02b39459-ab7c-4c07-9f84-d6a51e5bffc7

INDESPA DESTINÓ MÁS DE $2.000 MILLONES A MAGALLANES DURANTE 2025 PARA FORTALECER LA PESCA ARTESANAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC ROMPE CON EL PARTIDO REPUBLICANO Y DENUNCIA “TRAICIÓN” Y VIEJAS PRÁCTICAS POLÍTICAS CONTRA MAGALLANES

Leer Más

Buenos días región

Buenos días región

senador kusanovic
nuestrospodcast
CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
gobernador de los lagos

AQUASUR 2026 DESIGNA AL GOBERNADOR ALEJANDRO SANTANA COMO PRESIDENTE HONORARIO DE LA FERIA ACUÍCOLA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Verónica Irarrábzal FLC

COLUMNA DE OPINIÓN | CUANDO PROTEGER LOS HUMEDALES SE VUELVE INCOMODO

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Rescate turista dientes de navarino

NUEVO RESCATE DE DOS PERSONAS EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

BD 1