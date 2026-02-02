AQUASUR 2026 DESIGNA AL GOBERNADOR ALEJANDRO SANTANA COMO PRESIDENTE HONORARIO DE LA FERIA ACUÍCOLA

Aquasur anunció que el Gobernador de la Región de Los Lagos, Alejandro Santana Tirachini, asumirá como Presidente Honorario de su edición 2026, marcando un hito en la historia del evento y fortaleciendo el vínculo entre la industria acuícola y el territorio donde esta actividad cumple un rol clave en el desarrollo económico y social.

La designación se oficializó tras una reunión entre el Gobernador Santana y representantes de la organización de la feria, con el respaldo del alcalde de Puerto Montt, en un contexto donde Aquasur se consolida como una plataforma estratégica para proyectar el desarrollo sostenible de la industria, en línea con los desafíos de largo plazo del sector salmonero.

Será la primera vez que Aquasur cuente con un gobernador regional como Presidente Honorario, reforzando su carácter como espacio de encuentro entre autoridades, industria y comunidades. “Para la Región de Los Lagos es muy importante acoger eventos de esta magnitud, que posicionan a nuestro territorio a nivel nacional e internacional y que, al mismo tiempo, dinamizan la economía regional y fortalecen las cadenas productivas vinculadas a la acuicultura”, señaló el Gobernador Alejandro Santana.

Ingeniero comercial de profesión, Santana ha desarrollado una trayectoria ligada a la gestión pública y territorial, con foco en el fortalecimiento de sectores productivos estratégicos del sur de Chile, promoviendo la colaboración público-privada, la generación de empleo y el crecimiento económico, con especial atención en la acuicultura.

En su decimotercera versión, Aquasur 2026 se realizará entre el 24 y el 26 de marzo, en el sector La Laja de Puerto Montt, reuniendo a más de 400 empresas nacionales e internacionales. El encuentro contará además con un Congreso Internacional, considerado la principal plataforma de diálogo público-privado y científico-industrial del sector acuícola en el hemisferio sur, abordando sostenibilidad, innovación tecnológica, bienestar animal y estándares internacionales.

