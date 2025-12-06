NATALES: MÁS DE 70 ARMADORAS Y ARMADORES RECIBEN IMPORTANTES FONDOS PARA MEJORAR SUS EMBARCACIONES

Si el jueves fue Punta Arenas, el viernes le tocó a Natales: más de la mitad del total de las armadoras y armadores beneficiarios del concurso “Equipamiento para el mejoramiento productivo para Armadoras y Armadores Artesanales de la región de Magallanes” llegaron hasta el liceo Juan Luis Cruz Martínez para participar, primero, de un taller de rendición, y luego, de la entrega simbólica de los fondos que les permitirán mejorar sus respectivas embarcaciones y en consecuencia, su producción.

Tal como en la capital regional, este marco presupuestario es el resultado de años de trabajo del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena junto al sector. Para la materialización de este concurso en particular, se firmó en 2024 un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa), el que permitió también identificar y satisfacer las necesidades de los magallánicos ligados al mar.

De allí surgieron cuatro concursos: uno para víveres, otro para la elaboración de planes de negocio, otro para indumentaria y el que fue motivo de la convocatoria de este viernes, respecto al mejoramiento de los equipos de trabajado de las armadoras y armadores.

De este último, hubo en total 187 beneficiarios (100 en Punta Arenas, 73 en Natales, ocho en Porvenir y seis en Williams, todos del Registro Pesquero Artesanales, RPA). Cada uno recibirá $8.000.000, los que podrán ser usados para motores, enfibramiento u otros aspectos sanitarios de sus respectivas naves.

A la actividad de esta jornada asistieron el Gobernador Jorge Flies; el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz; la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Economía (cartera de la que depende Indespa), Marlene España; la coordinadora regional de Indespa, Carla Barrientos; la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga; además de dirigentes locales.

Luego de firmado el cheque respectivo que simbolizó la transferencia de recursos (que se llevó a cabo, en rigor, el miércoles 3 de diciembre), el Gobernador Flies contextualizó:

“Llevamos años trabajando con la mesa de la pesca artesanal, actividad que en la región genera importantes recursos, pero especialmente hay muchas familias ligadas a este proceso, en una región que está hecha desde el mar: tenemos más de seis mil familias vinculadas al sector y parte del acuerdo con la mesa fue identificar recursos que estén a disposición. Son recursos muy importantes, quiero destacarlo: acá tenemos, entre Indespa y el GORE, cerca de M$4.000 para distintos concursos”.

El primer concurso coordinado por el Gobierno Regional en favor del sector fue eco de lo planteado por los pescadores: que este fuera a los tripulantes y los buzos, que son quienes mayor necesidad tienen. “Esta segunda etapa son armadores y embarcaciones”, acotó el Gobernador.

Siguió después la máxima autoridad regional:

“Nunca, en Chile, habíamos tenido, por ejemplo, concursos en que un dueño de una lancha, pudiera postular a un marco presupuestario de $8.000.000. Hace poco estuvimos con los pescadores: cada uno tuvo un marco presupuestario de $3.000.000. Estos, como concursos, son casi M$1.500 a disposición. Y el próximo semestre levantamos otros dos concursos, nuevamente, con tripulantes y una segunda etapa con buzos y recolectores de orilla”.

Manuel, uno de los armadores beneficiados con estos fondos, valoró la acción:

“Estoy agradecido de este proyecto que se ha trabajado entre todos los dirigentes de la pesca artesanal más las autoridades que están acá. Es una muy buena ayuda para todas y todos los armadores: La gente va a renovar sus motores centrados, también los fuera de borda; después viene el arreglo de embarcaciones”.

Por su parte, el Gobernador Flies subrayó: “Quiero reconocer el trabajo en detalle: hemos trabajado juntos en los últimos cuatro años, hemos tenido tranquilidad en el mundo de la pesca porque estamos respondiendo a sus necesidades, tanto en proyectos de caletas que se están desarrollando, pero también en proyectos concretos que mejoran, primero, su seguridad, y segundo, las condiciones de sus lanchas”.

​Desde Indespa pusieron énfasis en la rendición de los fondos: ello garantizaría la posibilidad de nuevos llamados a concursos.​



