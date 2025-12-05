SENADOR KARIM BIANCHI POR POSIBLES NUEVOS ERRORES EN COBROS DE LUZ: "MÁS QUE UNA NEGLIGENCIA, ESTO YA PARECE UN ROBO"

​El senador Karim Bianchi nuevamente criticó que desde el Ministerio de Energía reconocieran que está la posibilidad de que existan nuevos errores de cálculo que hayan generado sobreprecios en las tarifas eléctricas y emplazó al ministro a "dejar de verle la cara a la gente."



El parlamentario reprochó que estas declaraciones se hicieran luego de rechazarse la acusación constitucional contra el ex ministro Diego Pardow en el senado.



"Esto es un desastre. Hubo algunos senadores que le dieron la espalda a la gente, porque este no era un problema político, era ético y Pardow debía hacerse cargo de sus responsabilidades", señaló Bianchi.



El senador confirmó que insistirá "para que Contraloría investigue a todos los responsables de este caso porque es evidente que fallaron todos los organismos técnicos y el ministerio, por lo que deben asumir sus culpas."



Finalmente, Bianchi reiteró sus cuestionamientos por la devolución de 2mil pesos anunciada, calificándola de "miserable, porque debiesen reintegrar el dinero considerando los impuestos y las utilidades generadas."



