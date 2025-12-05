CONSCRIPTOS NAVALES E INFANTES DE MARINA APRUEBAN CURSO SENCE DE ELECTRICIDAD

​Un significativo hito formativo vivieron nueve conscriptos - dos mujeres y siete varones- que cumplen su Servicio Militar en la Armada de Chile en Punta Arenas, quienes el día 2 de diciembre se graduaron del curso de Montaje Eléctrico, ejecutado por la Armada de Chile, a través del Programa Transferencia al Sector Público del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). La ceremonia se desarrolló en el patio central del DIM N°4 “Cochrane”, recinto donde los jóvenes recibieron sus respectivos diplomas tras culminar exitosamente este proceso de capacitación.



La actividad fue presidida por el Comodoro Juan Soto Herrera, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes y Antártica Chilena, Jéssica Bengoa Mayorga y la Directora Regional de SENCE Magallanes, Doris Sandoval Miranda. Asimismo, participaron el Subdirector de Educación de la Armada, Capitán de Navío Rodrigo Farías Alfaro, además de la dotación completa del DIM N°4 “Cochrane”, encabezada por su Comandante, Capitán de Fragata IM Jaime Gómez Zamorano.



Durante la jornada, se realizó el reconocimiento a los soldados y marineros conscriptos que aprobaron el curso, recibiendo sus correspondientes diplomas. De igual forma, se entregó un reconocimiento especial a la primera antigüedad del curso, distinción que recayó en el Soldado Conscripto IM José Hernández Flores.



La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jéssica Bengoa, valoró el impacto de esta iniciativa formativa, señalando que: “es un profundo orgullo poder generar esta alianza colaborativa, que permite que los conscriptos no solo se atrevan a estudiar y adquirir nuevos conocimientos, sino también a fortalecer sus trayectorias educativas y proyectar su futuro laboral”.





Maribel Márquez Hernández, representante de SENCE destacó también la alta tasa de finalización de cursos y el avance a diversos procesos de certificación. “Asimismo, destacamos con mucho orgullo la participación de mujeres en cursos tradicionalmente masculinizados, lo que refleja avances reales en equidad de género. Que ellas finalicen sus procesos formativos y tengan la intención de continuar su desarrollo educativo nos llena profundamente de satisfacción”, agregó.



De sur a sur



El Soldado Conscripto IM José Hernández, primera antigüedad del curso, destacó el impacto que tuvo esta experiencia en su formación personal y laboral: “Este curso fue una experiencia muy significativa para mí, ya que aprendí desde cero sobre electricidad. Al comenzar no tenía ningún conocimiento sobre corriente, voltaje, potencia o watts, y hoy puedo comprender y aplicar esos conocimientos. Tuvimos distintos instructores que nos apoyaron en áreas como montaje eléctrico, dibujo técnico, lectura de planos y empleabilidad, donde aprendimos a hacer un currículum vitae, a comunicarnos mejor y a prepararnos para enfrentar una entrevista laboral, herramientas que sirven no solo para el trabajo, sino también para la vida”.



El joven conscripto, originario de Coyhaique, Región de Aysén, llegó a cumplir con su Servicio Militar en la Armada en Punta Arenas en el mes de octubre. “Esta experiencia ha sido un gran cambio para mí: el clima, el viento y, sobre todo, la vida dentro de una unidad de Infantería de Marina que me ha enseñado mucha disciplina y valores como la lealtad. Estoy profundamente agradecido por esta oportunidad, por lo aprendido en el curso y por todo lo vivido aquí en Punta Arenas”.







