Punta Arenas,
3 de diciembre de 2025

LA VOZ DE LA ANEF EN MAGALLANES ABORDA DESAFÍOS DEL SECTOR PÚBLICO Y TRABAJO COLABORATIVO CON DIRIGENTES

La Voz de la ANEF en Magallanes

Rigoberto Rojas de Caja Los Andes en La Voz de la Anef en Magallanes

En una nueva emisión de “La Voz de la ANEF en Magallanes”, programa de Polar Comunicaciones conducido por Evelyn Córdova Marín, el presidente regional de la ANEF Los Ríos, Rodrigo Delgado, compartió su trayectoria y mirada sobre el rol sindical. Delgado, funcionario no uniformado de Gendarmería, recordó cómo en 2009 la ANEF no existía en Los Ríos y debió ser construida desde cero junto a un grupo de trabajadores, ante servicios públicos que —según señaló— “estaban abandonados y sin representación”.

Durante la conversación, Delgado destacó que la organización regional se mantiene “en la misma sintonía con sus socios y socias”, acompañando de manera activa a los trabajadores. Abordó también la negociación del sector público que comienza, señalando un clima de alta expectativa: “La gente en Los Ríos está sedienta de marchar porque este gobierno no ha dado señales claras, pese a declararse pro trabajador y feminista”. Asimismo, criticó el reciente recorte presupuestario, al que calificó como “uno de los más horrorosos de los últimos años”, enfatizando que las necesidades de personal y recursos siguen creciendo en los servicios públicos.

El dirigente sostuvo que fortalecer el aparato estatal requiere “más manos de obra y no menos”, advirtiendo que muchos programas han sido cerrados mientras la recarga laboral permanece intacta. Desde La Voz de la ANEF en Magallanes, se analizó también cómo esta reducción presupuestaria incidirá en la negociación y en las condiciones laborales que enfrentan los trabajadores del país.

En el segundo bloque del programa, Rigoberto Rojas, gerente de la sucursal Caja Los Andes en Punta Arenas, reflexionó sobre la relevancia del esparcimiento y el deporte como instancias de encuentro familiar y bienestar. Comentó que el pasado 16 de octubre se realizó un encuentro con más de 120 dirigentes para dialogar sobre desafíos laborales y fortalecer el trabajo colaborativo entre la Caja y los gremios.

Rojas anunció además que Ángel Oyarzo se incorporará desde diciembre como asesor gremial de Caja Los Andes para el territorio que abarca desde Valdivia hasta Magallanes. Su misión será acercar la institución a los distintos sindicatos, conocer sus necesidades y conectar sus demandas con los propósitos corporativos, con el fin de ampliar y facilitar los beneficios dirigidos a los trabajadores y funcionarios de la región.







AGIA - CAMARCO

AGIA Y CAMARCO SOSTIENEN REUNIÓN DE TRABAJO CON MIRAS A LA EXPO MAGALLANES 2026

MEJORA LA PESCA ARTESANAL DE MAGALLANES: GOBIERNO REGIONAL, INDESPA Y ARMADORES CELEBRAN CONCURSO QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 185 PERSONAS

​El Gobernador Jorge Flies relevó este “proyecto único en el país, el más importante con la pesca artesanal que la región tiene con el sector”: “Estamos muy contentos, porque es un proceso de trabajo con el sector”.

​El Gobernador Jorge Flies relevó este "proyecto único en el país, el más importante con la pesca artesanal que la región tiene con el sector": "Estamos muy contentos, porque es un proceso de trabajo con el sector".

goreindespa
comisionhidrografica

PUNTA ARENAS ES SEDE DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN HIDROGRÁFICA ANTÁRTICA TRAS CASI DOS DÉCADAS

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

NATALES FUE LA COMUNA ESCOGIDA PARA DAR INICIO AL MES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Reu CChC CC Gobernador de Magallanes (1)

CCHC MAGALLANES Y CORPORACIÓN CIUDADES IMPULSAN DIÁLOGO COMÚN PARA DISEÑAR EL FUTURO URBANO DE PUNTA ARENAS