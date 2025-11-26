DIRIGENTA NACIONAL DE LA DIRECCION DEL TRABAJO ANALIZA LOS DESAFIOS SINDICALES EN LA VOZ DE LA ANEF EN MAGALLANES

En la emisión de hoy de La Voz de la ANEA en Magallanes, la periodista y conductora Evelyn Córdova Marín entrevistó a la dirigenta nacional de la Dirección del Trabajo, quien además preside su organización sindical. La conversación permitió profundizar en el escenario actual del mundo laboral y en el rol que cumplen las organizaciones de trabajadores frente a los cambios y demandas que atraviesa el país.

Durante la entrevista, la dirigenta abordó temas como las brechas en la fiscalización, los desafíos que enfrentan los funcionarios en distintas regiones, la importancia de fortalecer la representación sindical y las proyecciones que visualizan para los próximos años en materia de derechos laborales. También reflexionó sobre el impacto de las reformas en curso y la necesidad de mantener espacios de diálogo que permitan resguardar condiciones justas para todas y todos.

La entrevista ofrece una mirada clara y directa sobre las tensiones y avances dentro del ámbito laboral público, entregando elementos clave para comprender la realidad del sector.

Invitamos a la comunidad a revisar la entrevista completa en el video adjunto, donde la dirigenta desarrolla en profundidad estos y otros temas relevantes para los trabajadores del país.







​

