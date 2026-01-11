Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de enero de 2026

CONCIERTO SINFÓNICO “CARMINA BURANA” SERÁ TRANSMITIDO EN VIVO A TODO EL PAÍS DESDE EL ESTADIO NACIONAL

​​La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile presentarán este clásico de la música este sábado 17 de enero en el Estadio Nacional.

Concierto Sinfonico Estadio Nacional

En dos horas, las entradas para ver “Carmina Burana” en el Estadio Nacional se agotaron, augurando un lleno total el próximo sábado 17 de enero en la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile.

Sin embargo, las miles de personas que lleguen al recinto ñuñoíno no serán las únicas que podrán disfrutar del espectáculo porque TVN y UCHILE TV transmitirán en vivo y en directo el concierto. Además, Radio Universidad de Chile se sumará a esta transmisión de la obra escrita por el compositor alemán Carl Orff y llegará a diversos rincones a través del 102.5 en Santiago y su señal online en radio.uchile.cl

 Las transmisiones se inician este sábado 17 de enero a contar de las 19:30 hrs. Las señales de UCHILE TV.

Para la realización de este multitudinario evento se han unido diversos organismos públicos y privados, entre ellos, Banco Santander como auspiciador principal, TVN, que transmitirá esta cita cultural, Bizarro Live Entertainment en la producción y Puntoticket a cargo del sistema de entradas. También auspician esta edición importantes instituciones y empresas como BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch, CMPC, Metro de Santiago, Instituto Nacional del Deporte, Parque Estadio Nacional y ACHS.Más sobre el concierto en uchile.cl y en el siguiente video:

Fuente: Universidad de Chile
Camila Catalan

BECARIA DEL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS (CHIC) SE TITULÓ CON ÉXITO TRAS REALIZAR SU DEFENSA DE MEMORIA DE TÍTULO DESDE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INVALIDA REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

Leer Más

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

CORRAL MUNICIPAL (2)
nuestrospodcast
Jornada inaugural Jesús María delegación Chilena

EQUIPO CHILENO YA ESTÁ EN JESÚS MARÍA PARA COMPETIR EN EL FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE 2026

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Concierto Sinfonico Estadio Nacional

CONCIERTO SINFÓNICO “CARMINA BURANA” SERÁ TRANSMITIDO EN VIVO A TODO EL PAÍS DESDE EL ESTADIO NACIONAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
distinguen las trayectorias educativas de 14 estudiantes magallanicos con alto desempeño en la paes

DISTINGUEN LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DE 14 ESTUDIANTES MAGALLÁNICOS CON ALTO DESEMPEÑO EN LA PAES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
pcifuentes

PRESIDENTE DEL FRENTE AMPLIO MAGALLANES PABLO CIFUENTE VLADILO “HAY LÍNEAS QUE NO PUEDEN CRUZAR” FRENTE A INTERVENCIÓN EN VENEZUELA