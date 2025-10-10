SEREMIS DE GOBIERNO PARTICIPAN EN DESPLIEGUE REGIONAL PARA ACTIVAR EL PASE CULTURAL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

​El seremi de Hacienda de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alvaro Vargas junto al seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro y de Educación, Valentín Aguilera realizaron una visita al Liceo Pedro Pablo Lemaitre con el objetivo de apoyar a las y los estudiantes en la activación del Pase Cultural, beneficio impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric que entrega $50.000 a jóvenes que cumplan o cumplieron 18 años este año 2025 para el acceso a bienes y servicios culturales en todo el país.



Durante la jornada, las autoridades estuvieron acompañadas por equipos de BancoEstado, quienes orientaron sobre la obtención y uso de la CuentaRUT, y del Registro Civil, que facilitó el acceso a la Clave Única, requisito indispensable para activar el beneficio.



El Seremi de Hacienda, Álvaro Vargas, destacó el trabajo interinstitucional que se está realizando para acercar este beneficio a las y los jóvenes de la región.



“Vamos a seguir desplegados en los colegios apoyando a los jóvenes para que saquen el Pase Cultural, esta tremenda política de Gobierno, que ha sido muy bien recibida. Y hemos estado en conjunto con BancoEstado y el Registro Civil para poder facilitarles el proceso”, señaló la autoridad regional de Hacienda.



El Pase Cultural busca fomentar la participación cultural y el acceso equitativo a experiencias artísticas en todo el territorio. En los próximos días, los equipos regionales continuarán visitando más establecimientos de educación media en Magallanes para apoyar la activación de este beneficio entre las y los estudiantes, de igual forma se hace un llamado a los estudiantes que cumplan los requisitos que activen su pase cultural en la web https://chilecultura.gob.cl/pasecultural/.



“Partimos la jornada activando, pase cultural una política pública inédita que ha impulsado el ministerio de las culturas, las artes del patrimonio en un trabajo interministerial, junto al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, donde estuvimos presente con clave única del Registro Civil, BancoEstado con activación de CuentaRut y funcionarios de los ministerios para poder activar pase cultural, donde los jóvenes van a poder acceder a bienes y servicios culturales, como es el cine, la música del teatro, espectáculos, materiales artísticos y artesanías” declaró el Seremi de las culturas, las artes y el patrimonio, Luis Navarro.





