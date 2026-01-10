MUNICIPIO REFUERZA LLAMADO A LA ADOPCIÓN RESPONSABLE TRAS JORNADA EN SODIMAC

Con un llamado a adoptar y no comprar mascotas, la Municipalidad de Punta Arenas desarrolló este sábado una jornada de adopción canina en el estacionamiento de Sodimac, instancia que, si bien no concluyó con adopciones concretadas, permitió reforzar el trabajo municipal en materia de protección animal y proyectar nuevas actividades para los próximos meses.

La iniciativa correspondió a la primera jornada de adopción del año 2026 y tuvo como principal objetivo acercar a la comunidad a los perros rescatados por el municipio, promoviendo una adopción informada y consciente. En la actividad se presentaron dos cachorras de cuatro meses y medio, Freya y Miel, ambas vacunadas, desparasitadas, con microchip y prontas a ingresar al programa de esterilización municipal.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que el foco de estas instancias está puesto en la responsabilidad y el bienestar animal. “Los perros no son un bien material, no son un objeto: son seres vivos que buscan cariño y cuidado. Nuestro llamado es claro: no compre, adopte. En el canil municipal tenemos perros con distintas personalidades, aptos para familias y con todos sus controles al día, pero lo más importante es que quienes adopten lo hagan con compromiso”, señaló.

En cuanto a cifras, el jefe comunal recordó que durante 2024 se concretaron 79 adopciones y en 2025 otras 50, mientras que actualmente el Centro de Rescate Canino Municipal alberga 44 perros. “Es una realidad constante y por eso seguimos generando estas instancias, para que más vecinos se informen y se motiven a dar un hogar”, agregó.

Por su parte, el médico veterinario municipal Jorge Stambuk explicó que, pese a no haberse concretado adopciones en esta jornada, el balance sigue siendo positivo. Indicó que las dos cachorras corresponden a una camada abandonada, situación que fue denunciada oportunamente, y que se encuentran en óptimas condiciones de salud. Además, adelantó que la idea es repetir estas jornadas cada dos semanas durante el verano, incorporando también perros adultos.

Desde la administración comunal reiteraron que el abandono animal es una conducta sancionada y que cada caso detectado es denunciado a las autoridades correspondientes. Asimismo, se informó que las personas interesadas en adoptar pueden acercarse directamente al Centro de Rescate Canino Municipal, ubicado en el kilómetro 9,5, sector El Rebenque, o coordinar una visita a través de los canales oficiales.

Con esta actividad, la Municipalidad de Punta Arenas reafirmó su compromiso con la tenencia responsable y el rescate animal, anunciando que continuará desarrollando nuevas jornadas de adopción durante el año, destacando que adoptar es un acto de empatía que transforma la vida de los animales y de las familias que los reciben.

