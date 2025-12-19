Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de diciembre de 2025

INAUGURAN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE PERROS BAGUALES Y OTROS ANIMALES EN ISLA NAVARINO

​Cabe destacar que esta exposición fotográfica ya está disponible y se podrá observar hasta el 16 de enero del 2026.

nota171225C-1024x576

En las dependencias del Centro Subantártico Cabo de Hornos, de la Universidad de Magallanes, se llevó a cabo la inauguración de la exposición "Fotografías de perros baguales y otros animales en Isla Navarino". Más de 60 personas asistieron al recinto de Puerto Williams para observar esta muestra de imágenes que abarcaron una gran diversidad de mamíferos y aves que habitan en el fin del mundo.

Perros baguales como principales personajes, pero también fauna nativa muchas veces desapercibida como guanacos, águilas, carpinteros negros y murciélagos, más especies introducidas como el castor, son parte de las fotografías capturadas por 61 cámaras trampas distribuidas por toda la isla. Lo anterior, como parte del proyecto Fondecyt "Perros asilvestrados: Mapeo cognitivo y ecología", ejecutado por las investigadoras del CHIC, Elke Schüttler y Valeria Gómez-Silva.

Cabe destacar que esta exposición fotográfica ya está disponible y se podrá observar hasta el 16 de enero del 2026. Para conocer dicha fauna se puede visitar el Centro Subantártico, de lunes a viernes, desde las 8:30 a 13:00 horas, y desde 14:30 a 18:30 horas (viernes 18:00 hrs.)


expocreandoconexiones

MÁS DE 300 OBRAS VISUALES UNEN A TRES GENERACIONES EN LA EXPOSICIÓN "MATICES CREANDO CONEXIONES HUMANAS"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EN ENERO PARTEN LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El SERVIU Magallanes informó que los trabajos se concentrarán inicialmente en ejes de alto flujo del transporte público y en sectores cercanos a establecimientos educacionales.

​El SERVIU Magallanes informó que los trabajos se concentrarán inicialmente en ejes de alto flujo del transporte público y en sectores cercanos a establecimientos educacionales.

MINVU - Conservación de Vías Urbanas Punta Arenas
nuestrospodcast
cormagallanes

COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA EVALUÓ AVANCES EN ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
nota171225C-1024x576

INAUGURAN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE PERROS BAGUALES Y OTROS ANIMALES EN ISLA NAVARINO

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ejercitoantartica

EJÉRCITO REALIZA TRAVESÍA CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA Y ACTUALIZA MEDICIONES GEODÉSICAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
FOTO PUERTO WILLIAMS 3

EN PUERTO WILLIAMS SE ENCENDIÓ EL ÁRBOL DE NAVIDAD MÁS AUSTRAL DEL MUNDO