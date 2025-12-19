INAUGURAN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE PERROS BAGUALES Y OTROS ANIMALES EN ISLA NAVARINO

En las dependencias del Centro Subantártico Cabo de Hornos, de la Universidad de Magallanes, se llevó a cabo la inauguración de la exposición "Fotografías de perros baguales y otros animales en Isla Navarino". Más de 60 personas asistieron al recinto de Puerto Williams para observar esta muestra de imágenes que abarcaron una gran diversidad de mamíferos y aves que habitan en el fin del mundo.

Perros baguales como principales personajes, pero también fauna nativa muchas veces desapercibida como guanacos, águilas, carpinteros negros y murciélagos, más especies introducidas como el castor, son parte de las fotografías capturadas por 61 cámaras trampas distribuidas por toda la isla. Lo anterior, como parte del proyecto Fondecyt "Perros asilvestrados: Mapeo cognitivo y ecología", ejecutado por las investigadoras del CHIC, Elke Schüttler y Valeria Gómez-Silva.

Cabe destacar que esta exposición fotográfica ya está disponible y se podrá observar hasta el 16 de enero del 2026. Para conocer dicha fauna se puede visitar el Centro Subantártico, de lunes a viernes, desde las 8:30 a 13:00 horas, y desde 14:30 a 18:30 horas (viernes 18:00 hrs.)

