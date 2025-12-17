Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

17 de diciembre de 2025

OFICIALISMO ENFRENTA BALANCE ELECTORAL TRAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y REDEFINE ESTRATEGIA TRAS CONTUNDENTE DERROTA

Buenos días región.

comandojaramagallanes

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Dalivor Eterovic, junto al presidente regional del Frente Amplio, Pablo Cifuentes, conversaron sobre la visión de la izquierda tras el resultado de la reciente elección presidencial, donde se impuso José Antonio Kast por sobre Jeannette Jara, además de los desafíos que enfrentará el oficialismo en sus últimos meses de gobierno y la proyección del próximo período como oposición.

Durante el diálogo, Pablo Cifuentes planteó una autocrítica respecto del escenario electoral y la relación del sector con la ciudadanía. En ese sentido, señaló que “una redefinicion del tipo de electorado al que estamos apuntando, un resultado electoral tan apabullante como el del dia domingo no nos puede dejar indeferentes y nos muestra una falta de estrategia que haga conectar con la ciudadania”. Añadió que existe un desafío pendiente en lograr que las ideas del sector logren mayor sintonía con las preocupaciones cotidianas, indicando que “algo de lo que estamos haciendo que las ideas o el proyecto pais logre conectar con el sentido de la gente...yo no creo que eso signifique a raja tabla que la poblacion en chile no este preocupada de cosas que nos importan como la desigualdad, derechos sociales, poder llegar a fin de mes, tener buenas remuneraciones, etc”, aunque reconoció que en esta elección “logra imponerse un discurso que responde a las urgencias mas directas”.

Por su parte, el concejal Dalivor Eterovic enfatizó que el resultado electoral responde a múltiples factores y que aún es prematuro establecer conclusiones definitivas. “esto es multicausal, habra tiempo para esos analisis, los propios partidos tendremos que hacer nuestros analisis primero y luego algo mas colectivo o dentro de la coalicion”, sostuvo. Asimismo, recalcó la magnitud de la derrota a nivel nacional, señalando que “yo no me atreveria hoy dia en general a dar razones concretas finalmente el resultado es muy contundente, en la distribucion geografica, nosotros perdermos en todo el pais y eso nos llama a una reflexion profunda”.

Finalmente, Eterovic abordó la evaluación del actual gobierno, indicando que existe una diferencia entre la percepción ciudadana y los avances concretos alcanzados. “por un lado nosotros pensamos que tenemos cosas que mostrar no creo que este haya sido el peor gobierno de la hsitoria, pero la gente si lo cree de esa manera”, comentó, aludiendo a avances en materias como pensiones, vivienda y otras políticas públicas, elementos que —según indicó— deberán ser parte del análisis y del nuevo rol que asumirá el sector en el próximo período político.


Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONVENIO GOBIERNO REGIONAL-MINISTERIO DE SALUD SE EXTIENDE HASTA 2030: CONSEJO APRUEBA ADENDA “DE ESTADO”

Leer Más

​La comisión de seguimiento del Convenio aprobó la modificación respecto a su extensión (con vigencia hasta 2030), la actualización de los costos totales ($84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total; y $234.891.981 por parte del ministerio de Salud, equivalente al 73% restante) y la modificación de la cartera de proyectos contenidos en el Convenio inicial.

​La comisión de seguimiento del Convenio aprobó la modificación respecto a su extensión (con vigencia hasta 2030), la actualización de los costos totales ($84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total; y $234.891.981 por parte del ministerio de Salud, equivalente al 73% restante) y la modificación de la cartera de proyectos contenidos en el Convenio inicial.

core16122025
nuestrospodcast
williamssenama

DPP ANTÁRTICA CHILENA Y SENAMA MAGALLANES CIERRAN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ONCE PARA PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
feria de cabo de hornos 1

CON MÚSICA EN VIVO Y UN ESPECTÁCULO DE CIRCO CONCLUYÓ FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL” EN CABO DE HORNOS

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FOTO DE ARCHIVO F-5 TIGRE III IMAGEN 3

GRUPO DE AVIACIÓN Nº12 CELEBRÓ 59 AÑOS COMO LA UNIDAD TÁCTICA DE COMBATE MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
MF 4

MARÍA FERNANDA VALDÉS LIDERÓ EXITOSA CLÍNICA DEPORTIVA EN PUNTA ARENAS