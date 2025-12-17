OFICIALISMO ENFRENTA BALANCE ELECTORAL TRAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y REDEFINE ESTRATEGIA TRAS CONTUNDENTE DERROTA

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Dalivor Eterovic, junto al presidente regional del Frente Amplio, Pablo Cifuentes, conversaron sobre la visión de la izquierda tras el resultado de la reciente elección presidencial, donde se impuso José Antonio Kast por sobre Jeannette Jara, además de los desafíos que enfrentará el oficialismo en sus últimos meses de gobierno y la proyección del próximo período como oposición.

Durante el diálogo, Pablo Cifuentes planteó una autocrítica respecto del escenario electoral y la relación del sector con la ciudadanía. En ese sentido, señaló que “una redefinicion del tipo de electorado al que estamos apuntando, un resultado electoral tan apabullante como el del dia domingo no nos puede dejar indeferentes y nos muestra una falta de estrategia que haga conectar con la ciudadania”. Añadió que existe un desafío pendiente en lograr que las ideas del sector logren mayor sintonía con las preocupaciones cotidianas, indicando que “algo de lo que estamos haciendo que las ideas o el proyecto pais logre conectar con el sentido de la gente...yo no creo que eso signifique a raja tabla que la poblacion en chile no este preocupada de cosas que nos importan como la desigualdad, derechos sociales, poder llegar a fin de mes, tener buenas remuneraciones, etc”, aunque reconoció que en esta elección “logra imponerse un discurso que responde a las urgencias mas directas”.

Por su parte, el concejal Dalivor Eterovic enfatizó que el resultado electoral responde a múltiples factores y que aún es prematuro establecer conclusiones definitivas. “esto es multicausal, habra tiempo para esos analisis, los propios partidos tendremos que hacer nuestros analisis primero y luego algo mas colectivo o dentro de la coalicion”, sostuvo. Asimismo, recalcó la magnitud de la derrota a nivel nacional, señalando que “yo no me atreveria hoy dia en general a dar razones concretas finalmente el resultado es muy contundente, en la distribucion geografica, nosotros perdermos en todo el pais y eso nos llama a una reflexion profunda”.

Finalmente, Eterovic abordó la evaluación del actual gobierno, indicando que existe una diferencia entre la percepción ciudadana y los avances concretos alcanzados. “por un lado nosotros pensamos que tenemos cosas que mostrar no creo que este haya sido el peor gobierno de la hsitoria, pero la gente si lo cree de esa manera”, comentó, aludiendo a avances en materias como pensiones, vivienda y otras políticas públicas, elementos que —según indicó— deberán ser parte del análisis y del nuevo rol que asumirá el sector en el próximo período político.

