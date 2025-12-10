Punta Arenas,
10 de diciembre de 2025

“SE EVIDENCIAN LOS VACÍOS DE KAST”: DALIVOR ETEROVIC ANALIZA ÚLTIMOS DÍAS PREVIO A LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas e integrante del comando de la candidata presidencial Jeannette Jara, Dalivor Eterovic Díaz, analizó el escenario político a pocos días del cierre de la campaña para la segunda vuelta presidencial 2025, destacando el efecto que han tenido los debates en la opinión pública.

Eterovic afirmó que tras el Debate ARCHI se generó un cambio perceptible en la ciudadanía. “Nosotros notamos en la campaña un cambio en la ciudadanía después del debate ARCHI, para nosotros claramente la mejor campaña que podemos hacer es la campaña que hace nuestra candidata”, señaló, enfatizando que ese desempeño marcó una nueva dinámica en las preferencias electorales.

El concejal explicó que durante los últimos días han recibido manifestaciones directas de votantes que cambiaron su decisión: “Tenemos claridad de sectores que votaron por Matthei y por Parisi y después del debate ARCHI gente nos confesó que en esta segunda vuelta votarán por Jara, soy de los que cree que los debates sí mueven la aguja”.

Sobre cómo impactan estas instancias en la opinión pública, aseguró que existe un proceso natural que influye en la decisión final: “Se produce unos días de maduración del debate, las personas comentan los días posteriores y se forma una idea finalmente para tomar la decisión, es más difícil en primera vuelta porque son más candidatos pero al reducirse a dos la segunda vuelta se convierte en otra elección”.

Eterovic también destacó el posicionamiento de la candidatura de Jeannette Jara en comparación con su contendor, José Antonio Kast: “Hemos visto cómo crece la candidatura de Jeannette Jara y cómo se evidencia los vacíos del candidato José Antonio Kast”, afirmó.

El concejal reforzó que estos últimos días serán decisivos y que el equipo de campaña seguirá centrado en transmitir propuestas y contrastes en este tramo final hacia la elección presidencial.


