Punta Arenas,
10 de diciembre de 2025

CON VILLANCICOS Y ENTREGA DE REGALOS CERRO CASTILLO ENCENDIÓ SU ÁRBOL DE NAVIDAD

Comunicado de prensa.

cerrocastillo

​En una jornada marcada por el espíritu navideño y una alta participación de la comunidad, Cerro Castillo encendió su árbol de Navidad, en un evento organizado por la Empresa Eléctrica de Magallanes en conjunto con la Municipalidad de Torres del Paine.

 
“Como EDELMAG estamos muy contentos de estar acá en Cerro Castillo. Ya son más de ocho años que llegamos con el suministro eléctrico a esta localidad y que estamos presentes en el encendido del árbol. Muy felices de participar en esta actividad que une a la familia y a la comunidad” expresó Diego Díaz, Gerente Comercial de EDELMAG.

 
Sumado a esto, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, destacó el evento y la llegada de EDELMAG a la localidad, comentando que “tener luz eléctrica fue un proyecto emblemático y que nos cambió la vida en la comuna. Con esto podemos hacer este acto cultural en Navidad que es muy importante porque reúne a gran parte de los vecinos en torno a los villancicos y al encendido del árbol. Además, los niños pueden recibir sus regalos de parte del Viejito Pascuero”.


Todo comenzó a las 21:30 en el gimnasio Municipal con la entrega de regalos a los más pequeños de la comuna, para continuar con un coro de villancicos y terminar en la Plaza Remigio Hernández con el encendido del árbol de Navidad en la compañía de autoridades locales, la comunidad y los turistas presentes.

 
Hoy la invitación es a las 21 horas para el encendido del árbol en Puerto Natales en la Plaza 27 de Abril, en la previa habrá una feria de emprendedores y un coro de villancicos que espera llenar de alegría y magia uno de los eventos más esperados por los habitantes de la comuna.


LN 8

ESTE VIERNES ES EL ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD DE EDELMAG Y LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

DECLARAN ADMISIBLE QUERELLA INTERPUESTA POR LA CORMUPA CONTRA SUJETO QUE CHOCÓ EL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS

Leer Más

​La acción judicial presentada fue por los delitos de conducción en estado de ebriedad y daños ocurridos la madrugada del jueves 4 de diciembre.

CV 1
EPAUSTRAL FORTALECE EL DIÁLOGO CIUDADANO CON CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL TERMINAL MARDONES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

tbs

THE BRITISH SCHOOL INVITA A LA COMUNIDAD AL ESTRENO DE SU MUSICAL CINDERELLA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE

NV 14

MÁS DE 5 MIL REGALOS ENTREGÓ EL VIEJITO PASCUERO JUNTO A LA MUNICIPALIDAD

