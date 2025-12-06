CON CIENTOS DE PERSONAS PORVENIR ENCENDIÓ SU ÁRBOL DE NAVIDAD E INAUGURÓ PASEO DE LUCES

“Hemos encendido el tradicional árbol de Navidad de EDELMAG en la costanera de Porvenir. En un trabajo colaborativo armamos un hermoso paseo navideño que las familias porvenireñas podrá disfrutar los próximos días” destacó Jorge Reyes, Gerente de Planificación y Desarrollo de EDELMAG.

Por su parte, el alcalde José Gabriel Parada, alcalde de Porvenir, comentó que “quiero agradecer a la empresa EDELMAG por todo el apoyo que nos ha brindado a lo largo de los años para hacer esta actividad- Este paseo de luces y los números artísticos que se presentaron fueron un gran espectáculo y, sin duda, este recorrido será el panorama de las noches aquí en la comuna”.

El espectáculo comenzó a las 21:30 con bailes y villancicos navideños que se prolongaron por más de dos horas, luego se procedió al encendido del árbol navideño donde los grandes protagonistas fueron las familias quienes acudieron en masa a presenciar este significativo y mágico hito navideño.

Este evento se replicará durante los próximos días en las ciudades y localidades donde EDELMAG tiene presencia como Cerro Castillo, Puerto Williams, Natales y Punta Arenas. La información y el detalle de cada uno de los eventos se avisará oportunamente a través de las redes sociales de la compañía y los medios de comunicación.



